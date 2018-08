Aníbal Fernández: "Esto tiene como objetivo manosear a Cristina, saben que no la pueden detener"

El exjefe de Gabinete Aníbal Fernández desestimó hoy "el valor probatorio" de los cuadernos del exchofer Oscar Centeno sobre las supuestas coimas en la obra pública durante el gobierno kirchnerista y sostuvo que el caso "tiene como objetivo hacer daño y manosear a Cristina Kirchner".

"Esto tiene como objetivo hacer daño y manosear a Cristina Kirchner, saben que no la pueden detener", sostuvo Fernández en declaraciones a FM La Patriada.

El exministro de Néstor y Cristina Kirchner advirtió además que "Centeno habla como Monzón y escribe como García Márquez" y que "es una truchada enorme" la denuncia, por lo que "tienen que peritar los cuadernos".

"Si no pueden confirmar nada, déjense de joder porque hay gente presa. Las fotocopias de un cuaderno no tienen ningún valor probatorio, no puede ser la prueba principal", apuntó en alusión al material en manos de la Justicia.

Y agregó: "Nadie pide que no se investigue, pero lo de los cuadernos es una fantochada. Un instrumento privado que no tiene originales ni está fechado no sirve de nada en una causa judicial".

El exministro señaló de todos modos que él no podía "asegurar si hubo o no una asociación ilícita en el Ministerio de Planificación" en la gestión de Julio De Vido, y completó: "Tampoco es mi rol hacerlo".