El intendente felicitó a Nahuel, el marinero héroe que salvó a una vecina y a un nene de un incendio

El intendente rosaleño Mariano Uset recibió ayer a Nahuel Ríos, puntaltense de 19 años que salvó a una mamá a y su nene de 4 años de un incendio el 25 de junio pasado.

Fue para fecilitarlo y entregarle un reconocimiento, destacando su heroísmo.

Lo recibió acompañado por el director de Protección Ciudadana y Medioambiente, Carlos Montero, quien sugirió el reconocimiento al joven héroe, tras enterarse de su historia.

El relato del joven emocionó a Uset, quien destacando la "gran valentía y lucidez" en esa situación límite, a pesar de su corta edad.

Nahuel es marinero Tropa Voluntaria de la Infantería de Marina y padre de Ethan, un bebé de 18 meses.

Cómo fue el día que Nahuel se convirtió en el héroe del barrio

Según contó, ese 25 de junio cerca de las 14 fue a buscar a su bebé a la casa de sus suegros cuando sintió un fuerte olor a quemado cerca y vio que la vecina de al lado se asomaba por un ventiluz pidiendo auxilio. Cuando pudo entrar, la mujer estaba desvanecida

"No sé de dónde saqué fuerzas para sacarla, era corpulenta. Yo no tenía mucho aire, tocía bastante y sentí que un nene lloraba. Me desesperé porque no podía verlo ni encontrarlo", contó.

Salió por el ventiluz y volvió a entrar por una de las ventanas, cuando alcanzó a distinguir el pantaloncito y las piernas del nene debajo de una mesa.

"Se me vino el alma al cuerpo cuando supe que estaba bien", agregó.

Por su accionar, también fue reconocido por su jefe.