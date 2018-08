Gaudio: "Fue muy malo lo que hizo Daniel Orsanic con el tenis formativo"

Sin vueltas ni pelos en la lengua, como lo ha caracterizado su personalidad en sus años de profesional. Así se despachó esta mañana Gastón Gaudio, uno de los tres capitanes del equipo argentino de Copa Davis, en el programa Perros de la calle (Radio Metro), sobre la abrupta salida de Daniel Orsanic, ex capitán nacional.

"Tenemos otra mirada para el tenis formativo, por eso se decidió que no continúe. Es el peor momento del tenis infantil desde que existe la Asociación Argentina de Tenis. No tenemos un jugador dentro de los 250° del mundo, que venga con el desarrollo que implementó Orsanic. Fue muy malo lo que hizo con el tenis formativo", sostuvo sobre la labor del también ex director del Área de Desarrollo.

"Aún ganando la Copa Davis hay un 50% menos de jugadores que antes de ganarla, cuando debería ser al revés. Cuando existía la "Legión", el tenis estaba mucho mejor. Hoy juega un 50% menos de gente, al margen de que la economía es crítica y demás. El tenis en este camino va a la destrucción", enfatizó.

El análisis no quedó allí, ya que el Gato se encargó de diferenciar dos aspectos antagónicos en esta cuestión; la labor de Orsanic como director formativo, con la función de capitanear el equipo argentino de Copa Davis, cargo del cual, según sus dichos, nunca fue desplazado.

"Se le dijo que en el desarrollo no pensábamos como él (Orsanic), que cambiaron muchas cosas a nivel torneos y que no teníamos la misma línea. No obstante eso, queríamos que siga como capitán. Pero la situación resultó insostenible. Se llegó al punto donde no se podía pensar en la Copa Davis en esta situación", detalló.

"Yo no tengo una gran relación con Coria (Guillermo), pero estamos de acuerdo en que queremos lo mejor para el tenis argentino. Le estamos dando demasiada relevancia a Orsanic. Así como ganamos la copa con él, también descendimos. El mérito lo tienen todos los jugadores", agregó.

Por último, al referirse al posible equipo para enfrentar, del 16 al 19 de septiembre a Colombia, por el repechaje al Grupo Mundial, el ex campeón de Roland Garros citó al bahiense Guido Pella como una de las raquetas nacionales; aunque dio a entender que aún no hay nada confirmado.

"La idea es tratar de pasar esta serie y después evaluar cómo sigue. Hoy, de armar un grupo, lo haríamos con Diego Schwartzman, Guido Pella, Leonardo Mayer, Horacio Zeballos y Fedrico Delbonis. Y Juan Martín Del Potro si tiene ganas, bienvenido. Él está convocado siempre", cerró.