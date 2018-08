La CGT anunció un paro general para el 25 de septiembre: será el cuarto en la era Macri

En medio de tensiones internas, la CGT definió hoy que el martes 25 de septiembre realizará un paro general para repudiar la situación económica y social de la Argentina, por lo que será la cuarta medida de fuerza en lo que va del Gobierno del presidente Mauricio Macri.

La propuesta, que será ratificada por el Consejo Directivo de la central obrera, surgió del Plenario de Secretarios Generales que se llevó a cabo este miércoles en el Teatro Empire, del sindicato de La Fraternidad, ubicado en el barrio porteño de Monserrat.

Pese a que en un comienzo se había señalado que la medida sería el 24 del próximo mes, finalmente se modificó la fecha para evitar que cayera lunes y recibir cuestionamientos y acusaciones por la cercanía con el fin de semana.

"El paro será el día 25, por 24 horas, sin movilización", confirmó de manera escueta el integrante del triunvirato cegetista Héctor Daer, al anunciar la medida de fuerza a la salida del encuentro, tras el cual no hubo una conferencia de prensa de los dirigentes como se estimaba.

Sólo a través de un extenso documento emitido horas después del plenario la CGT se explayó sobre los motivos del nuevo paro y en ese texto la central advirtió que el país "está en un peligrosa deriva".

La convocatoria a la huelga se da en medio de la dura situación económica y social que enfrenta el Gobierno, que tuvo otra jornada negra este mismo miércoles con un nuevo salto del dólar.

También se da en el marco de la profunda interna del movimiento obrero entre dialoguistas y combativos: ese enfrentamiento llevó a que Hugo y Pablo Moyano decidieran días atrás retirar a Camioneros del Consejo Directivo de la CGT.

Palabras de los sindicalistas

"Halcones, palomas y cuervos parece que se quieren comer a la CGT. Hay algunos que creen que si no son la conducción, la CGT no sirve. La CGT no está solo para luchar: somos los responsables de que la democracia continúe. Acá están los confederados, no vamos hacia ninguna unidad con entidades que no pueden ni siquiera estar juntas entre ellas", disparó el anfitrión del encuentro, Omar Maturano, en un mensaje dirigido a Moyano y su acercamiento a las 2 CTA.

Asimismo, el líder de La Fraternidad defendió la decisión de la central obrera de reunirse con los representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Claro que fuimos a hablar con el FMI, porque pensamos en el futuro, sabemos del ajuste. Hablamos con gobernadores y senadores, y todos hablan de ajuste. No vamos a aceptar ese Presupuesto. Vamos a luchar por armonizar exigiendo paritarias sin techo", remarcó.

Antes de ingresar al encuentro, el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló, sostuvo que el país está en "un momento muy difícil, muy grave" y durante el plenario hizo un repaso de los problemas que está manteniendo su sector, con pérdidas de puestos laborales, y fue uno de los que pidió por una medida de fuerza.

Por su parte, Eduardo Berrozpe, quien asistió en representación de la Asociación Bancaria y de la Corriente Federal, grupo de gremios que no forman parte de la actual conducción de la CGT, al tomar la palabra pidió que el triunvirato ponga en marcha un proceso de elecciones para elegir otra conducción, postura que comparten los sectores "combativos" entre ellos Hugo y Pablo Moyano.

No obstante, Maturano salió a cruzarlo y remarcó que la conducción de Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña fue ratificada semana atrás hasta 2020 y que no se llamará a elecciones.

El paro del próximo 25 de septiembre será el cuarto en la gestión de Macri: anteriormente, la central obrera había realizado medidas de fuerzas el 6 de abril y 18 de diciembre de 2017 y el pasado 25 de junio.

En total participaron del plenario 234 dirigentes, entre ellos los miembros del triunvirato y los dirigentes moderados de los "gordos" como Rodolfo Daer (Alimentación) y de los "independientes" Gerardo Martínez (UOCRA) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias).

También asistieron los referentes de los gremios del transporte de la CATT, que suelen hacer equilibrio entre los "dialoguistas" y los "duros", como el anfitrión Maturano, Roberto Fernández (UTA), Juan Pablo Brey (Aeronavegantes) y Raúl Epelbaum (Señaleros) y los dirigentes que tomaron distancia de los Moyano, como Abel Frutos (Panaderos), Jorge Sola (Seguros) y Julio Piumato (Judiciales).

Del sector de los "combativos" que se muestran cercanos a los Moyano sólo asistieron Berrozpe y otros 12 representantes de la Corriente Federal, como Roberto Coria (Guincheros).

En tanto, no asistieron los dirigentes del grupo de gremios del MASA (el taxista Omar Viviani y el líder de la Unión Ferroviaria, Sergio Sasia) ni los de las 62 Organizaciones Peronistas. (NA)