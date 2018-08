Video: "Lo que me pidió Sampaoli me hizo bajar el nivel", dijo Lautaro Martínez

El bahiense Lautaro Martínez habló hoy desde Italia y, entre otros temas, hizo hincapié sobre no haber podido estar en el Mundial de Rusia 2018, pese a integrar la lista preliminar de 35 convocados.

"Al Mundial lo vi como un hincha más, cuando volvimos de la gira (donde hizo su debut en la Mayor) tuve un reunión con Sampaoli y después de esa reunión ya me venía preparando porque sabía que iba a ser muy difícil", admitió el jugador de Inter, en Fox Sports.

"Obviamente que me dolió porque tenía la ilusión muy grande de ir y venía haciendo bien las cosas", agregó "Lauty".

No obstante, señaló: "El técnico de la Selección me había pedido cosas que él pretendía y, por ahí hice caso a eso y eso fue lo que me hizo bajar mi nivel".

"Me hizo cambiar algunas cosas de me juego que, creo yo, fueron las que me perjudicaron. En el día a día uno tiene que pulir esas cosas, trabajarlas y seguir aprendiendo porque es la única forma de mejorar".

