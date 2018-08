Pedagogía en tiempos de crisis: charlas en Pigüé y Bahía Blanca

El próximo viernes 7, en Pigüé y el sábado 8, en Bahía Blanca, se desarrollará la conferencia “Pedagogía en tiempos de crisis: rediseño personal y rediseño institucional”, a cargo de Alejandro Piscitelli.

Los eventos se realizaran bajo la temática “El mundo ya no es como otrora. Los adolescentes no son como otrora. La cultura ya no se consume, se produce. Herramientas para navegar los mundos VUCA/GAFA”.

En Pigüé, la charla será a las 9.30 en la sede de la UPSO, en Urquiza y San Martín. Para inscribirse, hay que dirigirse a este link.

En Bahía Blanca, se desarrollará en el edificio de la casa de altos estudios, a las 9, en Ciudad de Cali 320. Para anotarse, hay que dirigirse a esta página.

Piscitelli es licenciado en Filosofía en la Universidad de Buenos Aires, Master en Ciencias de Sistemas en la Universidad de Louisville (EE.UU.) y Master en Ciencias Sociales por la FLACSO (Argentina).

Se desempeña como profesor titular del Taller de Procesamiento de Datos, Telemática e Informática, en la carrera de Ciencias de la Comunicación, UBA. También enseña en FLACSO y en la Universidad de San Andrés. Es coeditor del diario online Interlink Headline News (ILHN). Entre 2003 y 2008 fue gerente general del portal educativo portal.educ.ar.

Capacitación en alfabetización digital

También el sábado 8. en Bahía Blanca, comenzará el curso Potenciando alfabetizaciones digitales, destinado a profesores universitarios y docentes vinculados a la educación a distancia, que se desarrollará durante cuatro fines de semana.

Aquí se puede acceder a la página de registro online.