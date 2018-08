Internaron de urgencia a La Mona Jiménez

El productor de La Mona Jiménez informó que el cantante fue internado de urgencia en las últimas horas por un cuadro febril alto y fuertes dolores en el pecho.

El ídolo cuartetero tiene 67 años y no es la primera vez que tiene problemas de salud: hace 10 años tuvo una infección respiratoria y estuvo días en terapia intensiva.

El año pasado fue operado por un problema en sus cuerdas vocales: "Hace un mes que vengo cantando mal, les voy a contar algunas cosas, ustedes son mis amigos y yo les tengo que contar, a ustedes no les puedo mentir, en cualquier momento voy a cirugía, no tengo ningún problema grave, es un pólipo en las cuerdas vocales izquierdas, entonces quiero que sepan que no estoy cantando al 100%, sino al 30%", comentó en un show. (TN y La Nueva.)