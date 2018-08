5 videos de Michael Jackson para celebrar su aniversario 60

El "rey del pop" cumpliría hoy 60 años y para celebrarlo hemos seleccionado 5 videos de las canciones más escuchadas del artista.

La familia del cantante, con su hija Paris Jackson a la cabeza, se reunirá mañana en Las Vegas (EE.UU.) para celebrar con un evento especial en el que se incluye la presentación de "Michael Jackson ONE", el espectáculo tributo creado por el Cirque du Soleil.

1. Thriller

2. They Don’t Care About Us

3. Billie Jean

4. Beat It

5. The Way You Make Me Feel