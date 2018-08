"Tuvimos muchos errores pero hoy la balanza se torció para nuestro lado"

El duelo más atractivo de la 8ª fecha del básquetbol local de primera división se jugó en el Hernán Sagasti.

Liniers llegó como escolta de Bahiense del Norte, aunque su victoria lo posicionó como único puntero.

Mirá todos los resultados y la tabla de posiciones

Fue 77 a 76 tras un cierre dramático en el que Andrés Barbero pudo haber enviado el juego a suplementario pero falló un tiro libre sin tiempo en el reloj principal.

"Bahiense y Liniers son muy buenos equipos y esa vergüenza deportiva, ganas de que no te pasen por arriba, la sacan en todo momento. Entonces cuando uno saca una diferencia es muy difícil mantenerla. Nos pasa a nosotros también cuando ellos tienen un buen día y nos sacan 15 o 20 puntos. Era un poco lógico, ellos estaban jugando mal el primer tiempo y después se acercaron bastante, a nosotros se nos cerró un poco el aro, pero creo que tuvimos la calma para llevarnos el partido", señaló Gonzalo Martínez, goleador del local.

Con Nicolás Sánchez desgastando a Juan Pablo Morán y agresividad para atacar el aro, Liniers se colocó al frente: 12-6, 14-11 y 25-17 al cabo del 1C.

Aunque el jerarquizado duelo de internos entre Banegas y Pennacchiotti se lo quedó el de Bahiense, dándole aire a su equipo para mantenerse en juego.

En ese sentido, el primer gran cambio llegó cuando Banegas debió descansar con dos faltas personales. Marinsalta ingresó en su lugar y no solo contuvo a Pennacchiotti, sino que también aportó en ofensiva (regaló una volcada en el 3C).

Esa seguridad en defensa se tradujo en puntos para el dueño de casa, que tuvo una versión mejorada de Gonzalo Martínez: 3-4 t3, 5-5 t2, 2-2 t1 en la primera mitad, otorgándole a su equipo una máxima de 19 puntos (48-29 y 50-31).

"Estuve muy agresivo el primer tiempo Tuve la fortuna de que los tiros que tomé eran buenos tiros, y la pelota entró, y los tiros que tomé forzados también la pelota siguió entrando. Ayudó a sacar esa diferencia en el primer tiempo que después, cuando ellos se vinieron en el segundo, la pudimos mantener", añadió el escolta.

Sin embargo, una acción desafortunada sacó a Martínez del juego en la primera acción del complemento.

"Fui a robar una pelota, me doblé los dedos para atrás y ahora los siento medio raros (sic). Me voy a hacer una placa mañana (por hoy) y vamos a ver qué da. No quiero ni pensar todavía", contó.

Su ausencia, cuatro rebotes ofensivos en fila y un parcial de 8-0 en el amanecer del 3ºC reanimaron al tricolor: 50-41.

Luego, Navallo apostó por una zona 2-3 y mayor rotación, con los ingresos de los cadetes Pedro Rossi y Martín Fagotti (no jugó Buzzo, que arrastra una tendinopatía en la pierna izquierda) y poco a poco fue acortando la brecha.

Un par de acciones de Pennacchiotti dejaron a Bahiense a un punto (75-74) con 47s por delante. Aunque el centro falló un triple a 8s del cierre que pudo haber igualado el marcador tras doble de Ríos Lodoli (77-74).

Con 5s, Bahiense mandó a la línea a Torre, pero el base de Liniers falló ambos lanzamientos.

La visita se quedó con el rebote y salió con un pase largo a Barbero. El escolta retrocedió para tomar un triple y en pleno acto de lanzamiento, recibió la falta de Torre en el momento exacto en el que el reloj llegó a cero.

Barbero acertó el primer libre, pero falló el siguiente y decretó la victoria local. El tercero, para la estadística, fue adentro: 77-76.

"Por ahí no lo cerramos como teníamos que cerrarlo, tuvimos muchos errores al final, no cortamos con falta situaciones claras, cortamos con falta y les dimos tres tiros para empatar el partido... Tuvimos muchos errores pero hoy la balanza se torció para nuestro lado; hay que aprender un poco, estar más serenos y entender un poco más esos cierres", completó Martínez.

Esta es la síntesis

Liniers (77): N. Sánchez 15, G. Martínez 21, A. Dottori 17, M. Ríos Lodoli 10, H. Banegas 0 (FI); J. Marinsalta 8, S. Torre 4, F. Ferrari 2 y B. Olivera 0. DT: Emiliano Roldán.

Bahiense del Norte (76): J. P. Morán 9, M. Peyronnet 13, A. Barbero 5, E. Silva 15, F. Pennacchiotti 30 (FI); P. Rossi 2, M. Ponzoni 0 y M. Fagotti 2. DT: Alejandro Navallo.

Cuartos: Liniers, 25-17; 50-33 y 65-54.

Tiros libres: Liniers, 13-15 y Bahiense, 17-23.

Cinco faltas: Banegas y Torre (L).

Árbitros: Emanuel Sánchez y Sebastián Giannino.

Estadio: Hernán Sagasti.