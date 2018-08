Para López Murphy, el gobierno fue optimista sin fundamentos

De acuerdo con el economista y excandidato presidencial en dos oportunidades Ricardo López Murphy, el principal error del gobierno de Mauricio Macri fue “transmitir un optimismo sin demasiado fundamento”, que le hizo olvidar el tamaño de la herencia recibida del kirchnerismo.

“Y cuando hablo de herencia no me refiero sólo a los doce años del populismo y la fiesta del gasto público. Hablo de que los precios de las exportaciones habían colapsado en el segundo semestre de 2014. O sea, Macri compró la herencia sin beneficio de inventario”.

De paso por Bahía Blanca, acompañado del empresario local Fabián Balut, López Murphy visitó a instituciones locales, como la Unión Industrial de Bahía Blanca.

“El argumento de Cambiemos cuando tomó el poder era 'la economía va a crecer al 4%, congelamos gasto público, y con eso, arreglamos los problemas sin sufrimiento, sin dolor y sin conflicto'”.

“Pero yo me pregunto, si era tan fácil, entonces, ¿todos los que estuvimos atrás somos idiotas? ¿cómo no nos dimos cuenta? Y lo que en verdad pasó, fue que desde el 74 a la fecha, la economía creció al 1,6-1,7% invirtiendo poco y mal. Y si eso no cambió históricamente ¿porque iba a cambiar con Macri en el poder? ¿de dónde iba a salir la inversión para pasar del 1,7 al 4% de crecimiento? porque cuando usted reemplazaba el 4 por el 1,7 de las proyecciones oficiales al momento de tomar el poder, ¡el plan se caía a pedazos!”, sostuvo.

En la actualidad, el exministro de Defensa y Economía y candidato a presidente en 2003 y 2007 está alejado de la arena política, dedicando su tiempo a las actividades académicas y de difusión del ideario liberal, del cual se considera un defensor acérrimo.

