Confirmado: Olimpo no sumará un “9” y ya se retiró del mercado

Otra vez y van... El "Zungui" Blanco le volvió a pedir una "fortuna" a Olimpo y eligió irse a Mitre de Santiago del Estero. Si no me equivocó, es la cuarta o quinta vez que el aurinegro pretende sumarlo, pero... Foto: Archivo-La Nueva.

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

El libro de pases para incorporar jugadores libres cierra pasado mañana a las 20 en AFA, aunque la dirigencia de Olimpo aclaró públicamente que no gestionará la llegada de ningún refuerzo más porque el plantel está cerrado.

Con 35 futbolistas entrenando diariamente y dos jugadores por puesto, al DT Darío Bonjour le quedó la sensación de que el equipo sigue necesitando un centrodelantero potente, de experiencia y de jerarquía, aunque la CD descartó a los varios nombres que le ofrecieron.

“Si no traen un 9 con más de 100 partidos en Primera, me arreglo con lo que tengo. Estoy conforme con lo que hay”, le aclaró el entrenador a los directivos, quienes se cansaron de escuchar ofertas por “goleadores” que no convencieron ni siquiera un poquito.

Por ejemplo, el que estuvo bastante cerca de llegar fue Germán Lesman, santafecino de 27 años con pasado en Colón, Rangers de Chile, Tiro Federal de Rosario, Sportivo Rivadavia de Venado Tuerto, Independiente de Chivilcoy, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, All Boys, Huracán, Instituto y Brown de Adrogué.

Después de extensas charlas con el club olimpiense, no hubo acuerdo y el jugador convino condiciones con Villa Dálmine.

Otro que estuvo en carpeta fue el lapridense Cristian Bordacahar, hoy en Ferro y con paso por Brown de Adrogué, Los Andes, Chacarita, Tigre (ahí jugó en Primera) y otra vez Brown de Adrogué.

Por exigencias económicas imposibles de afrontar, quedaron descartados Ismael Blanco, Sebastián Penco y Franco Niell, todos jugadores cuyos representantes dialogaron con el presidente aurinegro Mauro Altieri.

“Lo más prudente es esperar y confiar en lo que tenemos. En diciembre se pueden hacer dos incorporaciones, así que veremos como estamos en ese momento. Ahí podríamos hacer un esfuerzo y gastar, lo que ahora no podemos”, señaló un alto dirigente de la entidad bahiense.