Un navegante con síndrome de Down estará presente en el Rally Dakar 2019

El peruano Lucas Barrón, persona con síndrome de Down, navegará un UTV en el Desafío Inca, prueba correspondiente al Dakar Series que se realizará próximamente en el vecino país.

Para Barrón, primer piloto con este trastorno genético en formar de una competencia automovilística, significará su preparación para la próxima edición del rally Dakar, a disputarse del 6 al 17 de enero de 2019, donde dirá presente junto a su padre Jackie.

"Lucas Barrón, copiloto peruano del equipo de UTV “Barrón x 2” cumplirá un sueño al participar en el Dakar Series, convirtiéndose en el primer corredor con síndrome de Down en ser parte del rally. ¡Mucha suerte, Lucas, eres un motivo de orgullo peruano!", menciona el Fan Page de Marca Perú.

Lucas Barrón, copiloto peruano del equipo de UTV “Barrón x 2” cumplirá un sueño al participar en el #DakarSeries, convirtiéndose en el primer corredor con síndrome de Down en ser parte del rally.

¡Mucha suerte, Lucas, eres un motivo de #OrgulloPeruano!#MarcaPerú #TalentoPeruano pic.twitter.com/qPTAnDknDV — Marca PERÚ (@marcaPERU) 27 de agosto de 2018

"Soy Lucas, tengo 24 años y síndrome de Down. Muchas personas piensan que a los chicos como yo se nos cierran las puertas, pero por suerte yo siempre las he podido abrir, y hoy me encuentro frente a la más grande: el reto de correr el Dakar con mi papá", expresó Barrón, quien además es destacado deportista en disciplinas acuáticas.

Perú será la única sede del rally Dakar 2019, ya que países como Bolivia, Chile y la Argentina (que desde 209 fue escenario de todos los Dakar sudamericanos) no acompañaron por motivos presupuestarios.