Consejos de un economista bahiense: qué conviene hacer en medio de la crisis

En medio de una situación económica compleja y con mucha incertidumbre por la alta volatilidad, La Nueva. consultó al economista bahiense Mauro Trellini, que recomendó en qué podemos invertir y brindó opciones para ganarle a la inflación.

Trellini habló del dólar, que hoy superó los 32 pesos, recomendó un plazo fijo puntual, aseguró que "no se necesita mucho dinero para invertir" e hizo mención a las Lebacs, las letras (títulos de deuda) que emite el Banco Central una vez por mes y al vencerse paga el capital más el interés.

También se refirió al monto inicial de dinero para realizar una inversión y habló de la inestabilidad de las acciones, título emitido por una empresa que cede parte de su control para ganar dinero.

Ahorrar en dólares

Las Lebacs se están desarmando y el dólar es siempre una moneda de resguardo, siempre hay que tener algo en dólares. Después uno ve cuánto tiene y si quiere tener todo en dólares o si quiere comprar e invertir en otras cosas para ganar algo de interés. Si vos comprás un billete y lo guardás "abajo del colchón", el único riesgo que tenés es que te lo roben.

Bonos en dólares, ¿un riesgo?

El bono es en dólares y se va a pagar en dólares, pero cuando el Gobierno pueda. Ahí uno está atado a cobrarlo cuando el Gobierno tenga plata para pagarlos.

A diferencia de tener el billete "en el colchón", ese bono paga intereses en dólares. Hoy están las Letes en dólares, que están pagando entre un 5 y 6 por ciento de interés. Dentro de un plazo te devuelven el dinero que vos invertiste más los intereses, pero la probabilidad es baja porque dependés del Gobierno, que no tiene la entrada de plata para pagar lo que tenía antes y por eso paga más interés.

El que quiere estar tranquilo puede comprar dólares y guardarlos, pero el que quiere correr algo de riesgo y ganar algunos puntitos puede comprar bonos en dólares. Por ejemplo, están los AN18 que vencen en noviembre. Si vos comprás eso te hacés de una pequeña renta y de acá a noviembre suponés que el Gobierno va a tener la plata para pagarlos.

Acciones

Las acciones no son una posibilidad, son una ruleta. Cuando uno invierte en acciones es lo mas volátil que hay. Hoy, por la situación política, el promedio, que es el Merval (Mercado de Valores), viene hacia abajo. El que invierte se juega a que la economía empiece a mejorar.

Plazo fijo ajustado por UVA: ¿Qué son y para que sirven?

Otra opción para el que le gusta hacer algo más bancario y en pesos, es el plazo fijo ajustable por UVA (Unidades de Valor Adquisitivo). Es un plazo fijo, por ejemplo de acá a 90 días, en donde uno pone $ 100 y le devuelven los 100, pero aparte le van a pagar lo que aumentó la UVA, que es similar a la inflación, más un 4 o 5 por ciento, entonces te cubrís de la inflación.

Cuánto dinero necesitamos para invertir

No se necesita mucho dinero para invertir. Se puede abrir un plazo fijo en un banco con $ 1.000 o incluso una cuenta en la bolsa para hacer de todo (comprar bonos en dólares, hacer un plazo fijo, hacer acciones). El tema es que uno no entiende que puede abrir una cuenta en la bolsa y ser asesorado como en un banco. Hay gente que atiende y asesora.

Qué es lo más seguro

Lo más seguro es tener el billete y algo menos seguro es comprar algún título del Gobierno en dólares. Ya después si uno quiere salir del dólar y apostar a tasas en pesos están las Lebacs, que se están desarmando y pagan un 45 % de interés anual.

Cualquiera de nosotros siempre piensa en el rendimiento de una inversión o el riesgo, pero no piensa en la liquidez, que es la variable que define cuán rápido algo se transforma en dinero. Si mañana hago un plazo fijo a 180 días no puedo tocar el dinero durante 180. Si hago un bono en dólares en la bolsa, en 3 días lo puedo vender. Tener líquido es como tener un auto que podés vender o uno que no podés venderle a nadie. No solamente hay que mirar la rentabilidad del riesgo, sino también la preferencia por la liquidez.

Qué va a pasar con el dólar.

Lo que está pasando es que hay demanda de dólares porque la gente no quiere pesos. Y del otro lado están los que tienen dólares y, por incertidumbre o desconfianza, creen que va a subir y no lo venden, entonces escasean dólares y el precio sube.