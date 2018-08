"Siempre trabajamos para que los docentes no pierdan con la inflación"

El ministro bonaerense de Trabajo, Marcelo Villegas, habló esta mañana por LU2 sobre el conflicto docente en el marco del paro por 72 horas.

"Respetamos el derecho a huelga y la libertad de trabajo, porque entendemos que hay enorme cantidad de docentes que quieren trabajar", dijo el ministro.

Los docentes reclaman un 30 % de aumento salarial, pero la propuesta del gobierno bonaerense es menor.

"Hicimos la novena oferta después de 18 encuentros, que es un 20,7 consolidado a agosto", señaló.

El ministro aseguró que quieren que los docentes no pierdan con la inflación, pero reconoció que tienen que ajustarse a la realidad actual.

"Siempre hemos trabajado para que no pierdan con la inflación por eso la idea era reunirnos en octubre, revisar septiembre, agosto y el último trayecto del año", sostuvo.

Y agregó: "Esa es la realidad que tenemos hoy. Si no ustedes con preocupación nos podrían llamar a fin de año y decir por qué aumentaron los impuestos o por qué dieron marcha atrás con alguna rebaja impositiva para poder cerrar el año [...] El gobierno nacional no tiene intención de imprimir moneda para el gasto corriente y que la provincia directamente no puede hacerlo".

Por otra parte, reconoció que "hay que recuperar las escuelas técnicas" para que los jóvenes tengan mejores oportunidades laborales.

"La gente votó un cambio y ese cambio hay que hacerlo", cerró.