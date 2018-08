Vidal dijo que es un "disparate" hablar de una posible candidatura de Tinelli en Cambiemos

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, consideró que es "un disparate" pensar que el conductor televisivo Marcelo Tinelli puede ser candidato de Cambiemos.

"Cada tanto me reúno, lo escucho, como escucho a mucha gente; él tiene una fundación que trabaja socialmente y a mí me interesa que trabaje en el conurbano", explicó Vidal, cuando fue consultada sobre un encuentro que mantuvo con Tinelli.

La gobernadora sostuvo que con Tinelli "no hubo ninguna conversación de ese estilo".

"Nos juntamos una o dos veces por año desde que asumí. No somos amigos pero es un actor importante de los medios. Me interesa su visión de país y cada tanto me reúno y lo escucho", agregó. (NA)