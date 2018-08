Olimpo: “Que alguien me regale una plantita de ruda”, pidió Axel Rodríguez

Las situaciones de pregol las tiene, pero...

"Estoy salado. Si alguien tiene ruda en su casa que me regale una plantita. Ya decidí que me la voy a poner debajo de las canilleras, porque no puede ser que tenga tanta mala suerte...(risas). Sino es eso, será un diente de ajo, una pata de conejo, no sé... Algo voy a hacer, es creer o reventar", admitió, un poco en broma y un poco en serio, Axel Rodríguez, uno de los centrodelanteros de Olimpo, que en el cotejo de la víspera desperdició las dos chances que tuvo cara a cara con el arquero Vicentini.

"Hicimos un buen primer tiempo, pero nos quedamos bastante en el segundo. Igualmente, en líneas generales, los aspectos positivos de nuestro juego superan ampliamente a los negativos. Tenemos motivos como para estar tranquilos e ilusionarnos", reconoció el pibe formado en Libertad.

"El que hacía el gol ganaba, y lo hicieron ellos después de una salida apresurada y descontrolada nuestra. Después, el 9 definió bárbaro", amplió.

"Intentamos jugar en todo momento y, más que nada en el primer tiempo, cumplimos con lo planificado. Tuvimos la pelota, encerramos al rival y llegamos con bastante claridad. El equipo mostró fluidez, precisión y coraje", enumeró el 7.

Por último, se refirió al principal problema del conjunto aurinegro: la falta de eficacia.

"Es algo que debemos mejorar urgente, porque llegamos mucho pero no la podemos meter. Estamos fallando en la definición, no podemos errar tanto debajo de los arcos. Eso me tiene bastante mal, pero no me quiero dar manija. Tengo que estar tranquilo y confiar en que ya va a entrar".

¿Te acordás?

El gol de Mauricio Del Cero y nunca más...

¿Cuánto hace que Olimpo no hace un gol en un debut de la B Nacional?

Buena pregunta, ¿no? Hay que remontarse a 18 años atrás, al 28 de agosto de 2000, cuando el aurinegro, orientado por Eduardo Grispo, igualó 1-1 de local frente a Atlético Rafaela.

Ese día, Mauricio Del Cero, surgido en Liniers y hoy de 41 años, marcaba su único tanto con la casaca olimpiense en la segunda divisional del fútbol argentino (disputó 19 encuentros).

Con el paso del tiempo, el club bahiense participó durante algunas temporadas en Primera división, aunque también lo hizo en 6 campeonatos anuales de la B Nacional, donde vivió inicios "secos" de goles, más allá de haber sido local o visitante.

En 2001 igualó, en Cuyo, 0-0 con San Martín de San Juan, resultado que se repitió en 2006 (con Almagro en José Ingenieros), en 2008 (con Ferro en el Carminatti), en 2009 (con Ferro en nuestra ciudad) y en 2012 (con Ferro en Caballito).

Y ayer continuó la racha nefasta con el 0-1 frente a Sarmiento de Junín, con el que registra un historial de enfrentamientos bastante raro y curioso.

En 4 de los 7 partidos que disputaron se repitió el mismo resultado: 1-0.

Olimpo lo venció tres veces: 1-0 y 3-0 en la B Nacional 2012-2013 y 1-0 en el Unificado 2015.

El kiwi juninense se impuso en dos oportunidades, y fueron en Bahía: 1-0 en el certamen de Transición 2016 (ese equipo de Caruso Lombardi se terminó salvando del descenso) y 1-0 en la víspera.

Empataron en un par de ocasiones: 0-0 en el torneo largo de Primera 2015 y 1-1 en la temporada 2016-2017 del fútbol mayor.