Los pasos a seguir por los daños que generan los baches de la calles bahienses

A raíz del pésimo estado de varias calles de la ciudad, en las últimas horas crecieron los reclamos de vecinos para que la comuna responda por los daños y perjuicios que se ocasionan.

Cabe recordar que, legalmente, el Municipio resulta el responsable directo del estado de las calles, por ello, toda persona que sufra daños puede ingresar su respectivo reclamo en mesa de entrada de Alsina 65.

El reclamo es sencillo y sigue los siguientes pasos:

1) Ingresar un reclamo por escrito en mesa de entrada del municipio; detallando día, lugar y horario del daño. Acompañar fotos del bache, datos de testigos (nombre y apellido, dirección) y presupuestos de los daños (para determinar la cuantía).

2) El reclamo comienza a circular por las distintas secretarias. Dichas áreas van a analizar la documentación y emitir un dictamen sobre la procedencia del reclamo; y luego lo elevan al Concejo Deliberante para que resuelva sobre el mismo. Este paso no debería demorar más de 60 días.

3) En sesión del Concejo se vota si se hace lugar al pago de los daños y perjuicios ocasionados por el mal estado de las calles. En caso afirmativo, el expediente vuelve al Municipio a los efectos que se libre el cheque de pago al damnificado. Esta instancia, no debería demorar más de 30 días.

“Resulta una actitud totalmente reprochable que el municipio no solo te genere daños y perjuicios por el mal estado de las calles, sino que además te cobra para ingresar el reclamo (la comuna exige un pago de 86 pesos); ni las compañías de seguros se animan a tanto, ya que estas no cobran para ingresar reclamos administrativos”, esgrimió el abogado y ex concejal Matías Italiano.

“Considero que el Ejecutivo inmediatamente debería deponer este proceder, y agilizar todo tramite que se ingrese al efecto; es hora que seriamente se ponga a trabajar para arreglar las calles y se realice una campaña de información a través de los medios de comunicación, conforme le fuera solicitado en junio de 2016 por el Concejo Deliberante”, añadió Italiano.