Saldungaray: un festejo enmarcado con varios logros y de muchos proyectos por concretarse

Con una serie de actividades que se extenderán entre el miércoles y el próximo domingo, la localidad de Saldungaray festejará el 118º aniversario de su fundación, con actos protocolares, un desfile cívico y un almuerzo multitudinario, entre otras actividades.

El 29, el día del aniversario, a partir de las 9.45, se desarrollará una sencilla actividad conmemorativa en la plaza Independencia, con recepción de autoridades, palabras de los presentes y la entonación del Himno a Saldungaray.

El plato fuerte será el próximo domingo. A las 9.45 dará inicio el desfile de instituciones con la participación de la Banda del V Cuerpo de Ejército de Bahía Blanca. Luego, actuarán peñas locales y se elegirá a la Embajadora de la población.

Posteriormente, será el almuerzo popular. Las entradas están en venta a valores populares. Para más información, comunicarse al 291-4132971. A las 15 llegará el baile popular, amenizado por Melibu y Los Viejos Zorros. También habrá paseo de productores, elaboradores y artesanos locales.

El delegado Julio Darío Cardoso destacó que en el transcurso del último año se han llevado a cabo varios de los proyectos previstos, como la puesta en valor del del Fortín Pavón.

“Era un lugar abierto y no lográbamos tenerlo en las mejores condiciones, porque siempre ocurría algún hecho vandálico. Entonces se tomó la decisión de hacer un amplio cerco perimetral con dos entradas y portones de acceso, y quedará a cargo de la Oficina de Informes Turísticos”, sostuvo el funcionario, quien consideró que “era la única alternativa que nos quedaba para seguir invirtiendo y mejorando el patrimonio histórico-cultural”.

La segunda etapa del proyecto será la de poner en valor los ranchos y el resto de las instalaciones que lo componen.

“Ya se han pedido presupuestos. La decisión estuvo a cargo de la Asociación de Turismo y Comunicación Saldungaray (Atucos), para poder conservarlo en buenas condiciones” sostuvo.

Cardoso destacó que se espera que antes de fin de año comience la ejecución de las 20 casas que se habían prometido para la localidad -junto con otras 17 para Chasicó, cuya obra ya dio inicio-.

También reconoció que se está trabajando para revertir la veda que existe en el Código de Planeamiento Urbano para la construcción de complejos de cabañas en esta localidad.

“Se ha presentado un proyecto para la modificación del código y está en trámite. Necesitamos del turismo como todos, no solo que la gente pase y nos visite, sino que se quede y se aloje. Esto nos traería movimiento económico y laboral a la localidad, que ha sido declarada Pueblo Turístico por la Provincia”, aseguró.

Por último, destacó que los vecinos de Saldungaray tienen “una idiosincrasia muy particular y digna de destacar”.

“Somos muy unidos y aferrados a las raíces del pueblo. En esta fecha tan especial para nosotros, repito lo que dije hace dos años cuando asumí: estamos acá para trabajar por el pueblo y pueden contar con nosotros siempre que lo necesiten”, sostuvo.

“También quiero agradecer a la comunidad ya que me siento apoyado por ella y eso me da impulso para redoblar esfuerzos. Uno se puede equivocar pero creo que saben que todo está hecho con la mejor voluntad y tratando que sea en beneficio de la comunidad”, concluyó.

¿Qué pasará con la estación de trenes?

Cardoso resaltó que uno de los proyectos más importantes es la utilización de la estación de ferrocarril por parte del pueblo.

Al haber dejado de circular el tren de pasajeros y al haberse cerrado la venta de pasajes, desde la comuna de Tornquist se presentó un proyecto para lograr el comodato y hacer un museo en el lugar, similar al que funciona en la estación de Sierra de la Ventana.

Pero no es la única idea: también se está planteando la posibilidad de utilizar el edificio como terminal de ómnibus.

“La idea es conservarla como patrimonio cultural y mantenerla tal cual está, pero aún no hay nada resuelto”, dijo. (Agencia Sierra de la Ventana)