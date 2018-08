La foto más impactante, saliendo en silla de ruedas de la cancha de Bahiense del Norte

"No voy a la cancha porque tengo miedo a las lesiones y a los golpes. ¿Cómo la paso en mi casa? Mal, porque tampoco escucho radio ni veo televisión", reconoció Raquel, cuando Manu ya "caminaba" por el aire, sin haber llegado aún a la NBA.

"Le digo que tire de tres. Esas volcadas que hace las odio, pero me dice que no piense pavadas", le contó Raquel, su mamá, a "La Nueva Provincia".

Y su papá, Yuyo, tiene dos recuerdos imborrables referidos a sus acrobacias.

"Cuando jugaba en juveniles entré a la cancha de 9 de Julio y ví a un jugador que la volcó. Me pregunté ¿quién es ese? Cuando cayó comprobé que era Manu. En ese momento me di cuenta que la había empezado a volcar", recordó, cuando su hijo menor estaba por dar el salto más largo.

También hubo otro momento que a Yuyo lo marcó.

Fue el 28 de marzo de 1998, en cancha de Bahiense, jugando por Estudiantes frente a Quilmes, cuando iban 2m22 del partido.

"Pasó volando y lo vi caer. Se me paró el corazón...", revivió Yuyo.

"Sufrió traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento; una herida cortante en el cuero cabelludo, zona occipital", diagnosticó el doctor Marcelo García.

Días antes, Emanuel había respondido la pregunta "¿qué sentís cuando vas volando hacia el cesto para enterrarla?".

"Tengo los ojos así (se los abrió con los dedos) y una sonrisa por dentro que me `muero'. Tengo una confianza ciega. Volcar una pelota es una satisfacción muy grande; además, ver a la gente pararse y aplaudir me pone la piel de gallina. No sé cómo explicar lo que siento en ese momento".

Y reafirmando su condición de atrevido, el golpe no modificó su pensamiento.

"Manu, después del golpe de anoche, ¿podrás seguir sintiendo lo mismo?", le preguntamos cuando aún permanecía internado en el Hospital Privado del Sur.

"Seguro --enfatizó--. Hasta que la volqué era hermoso, sentí la misma sensación de siempre. El problema fue cuando me tocaron y me desestabilicé. Fue una caída que puede sufrir cualquiera. Pero la sensación de haber volcado esa pelota y terminar un partido con una acción así fue muy linda", respondió con una sonrisa.