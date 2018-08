"Ahora, estoy más seguro de lo que elegí", aseguró Manu antes de irse

El 25 de septiembre de 2002, en la Aeroestación Civil Comandante Espora, Manu tomaba en Bahía ese avión que, sin dudas, nadie imaginó que haría su última escala 16 años después.

"Simplemente voy a intentar sentirme importante", le dijo ese día a "La Nueva Provincia".

"Sólo quedamos los de cabotaje", advirtió Leandro Ginóbili, poco después de abrazarse estrechamente con su hermano menor, quien también se despidió de sus padres, Raquel y "Yuyo", su abuela Adelia, su sobrino Franco, sus tíos Raúl y Beatriz, y su amigo Cecil Valcarcel.

A las 16.17 Emanuel pasó su bolso por la cinta detectora de metales y partió junto a su novia, Marianela Oroño, rumbo a Buenos Aires, donde a las 21.20 abordaba el vuelo a tierras tejanas.

Antes de partir, Manu se refirió a esta experiencia que hará en la NBA, jugando para San Antonio Spurs.

"Ni bien llegue me van a estar esperando para llevarme al hotel. Después, me dirán qué hacer con el tema del tobillo. Mirá cómo lo tengo", invitó, al mismo tiempo que se levantó el pantalón y mostró que la zona afectada aún permanece inflamada, tras el esguince que sufrió durante el Mundial de Básquetbol, en Indianápolis.

—¿Es el viaje que emprendés con mayor expectativa?

—Por expectativa sí, pero no sé si el que me crea más dudas. A pesar de que el cambio es grande, no tengo tantas dudas como cuando llegué a Kinder. Tenía mucho más miedo y respeto por el de al lado. Estoy seguro de que puedo llegar a hacerme mi lugar y que me puede ir bien. Después, por ahí no me va así, pero voy con esa mentalidad. En cambio, cuando fui a Kinder tenía dudas respecto de si mi juego se podría adaptar a un equipo grande, porque el hecho de tener a Rigadeau, a Danilovic y un técnico como Mesina, me creaba ciertas inquietud. En cambio ahora, estoy más seguro de lo que elegí.

—¿El rendimiento en el Mundial te dio un poco más de tranquilidad?

—Un poquito. Porque no lo considero parte de lo que es el mundo de la NBA. Era más bien un ambiente europeo; no parecía un campeonato a nivel NBA. No sentía que jugando bien ahí iba a demostrar que podía jugar en la NBA. De todas maneras los americanos son muy particulares en eso, porque te pueden ver por video mil millones de veces jugando a nivel europeo, pero cuando te tienen al lado y te observan cotidianamente es como que se llevan otra impresión.

—¿Qué te genera mayor expectativa de ese mundo?

—El día a día. No me imagino cómo es, ni de qué manera me iré a adaptar; a tomar el día del partido como uno más, porque ahí se juegan tres o cuatro partidos por semana, entonces hay que afrontar cada presentación como algo cotidiano. Y no me imagino cómo voy a reaccionar. Para mí cada partido es como el último. Después, el modo de vida americano, tampoco sé cómo me voy a acostumbrar, aunque el hecho de tener al lado a mi novia (Marianela Oroño) seguramente me va a beneficiar, al margen de que estaré solo ante un mundo distinto.