Guido Pella: "Cuando sonó el despertador, le dije a mi equipo que quería seguir durmiendo"

Por tercera vez en su carrera como profesional, el bahiense Guido Pella logró instalarse en la segunda ronda del US Open, el cuarto y último torneo gran del circuito ATP, algo que también consiguió en 2016 y 2017.

Lo hizo esta tarde, luego de vencer en sets corridos al noruego Casper Ruud, en poco más de dos horas de juego; en un partido donde el tenista zurdo no pasó demasiados sobresaltos. Al menos, eso reflejó el marcador final...

"Más allá de haber ganado en tres sets, fue un partido muy luchado. En los momento que yo sentía que él aflojaba un poco, en vez de ser agresivo, me dediqué a cuidar la pelota porque acá no te perdonan. Creo que ese es el punto que tengo que mejorar. Gane o pierda, en una superficie como cemento, eso es clave", analizó Pella.

Consultado sobre la noche previa al debut, el bahiense expresó: "La pasé muy mal, porque jugar a las 11, para nosotros, que dormimos en Manhattan (está a casi una hora del predio), significa tener que madrugar. Me tuve que levantar 6:50, que nunca en mi vida lo hice, ni para el colegio. Yo no funciono a la mañana (risas)".

"Me cuesta mucho conciliar el sueño a la noche. Y de mañana, bien temprano, me cuesta mucho activar. Así que tenía mucho miedo, porque cuando me sonó el despertador le dije a mi equipo que quería seguir durmiendo. Pero por suerte hice una buena entrada en calor y jugué muy bien. Ahora ya está, ya me saqué ese miedo", broméo Guido.