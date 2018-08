Medicina en Pigüé: Vigier aseguró que “no es un cierre definitivo”

El rector de la Universidad Provincial del Sudoeste, Hernán Vigier, aseguró hoy que la decisión de no abrir en 2019 una nueva comisión de Medicina en Pigüé, no significa que la cursada no pueda volver a dictarse en el futuro en esa ciudad.

“No es un cierre definitivo; es la suspensión del inicio de un nuevo ciclo”, destacó.

Tal como había anticipado La Nueva. días atrás, el Consejo Superior de la UNS y la UPSO decidieron no habilitar la inscripción para la cursada de esta carrera en Pigüé, como sí había ocurrido en 2017 y 2018.

Al respecto, Vigier aclaró que el departamento de Ciencias de la Salud y la casa regional de altos estudios continuarán analizando las cuestiones que llevaron a tomar esta decisión, para ver si puede revertirse en el futuro.

En diálogo con el programa pigüense Radio Grafía, el docente reconoció que la cantidad de inscritos de la región fue muy escasa respecto de las expectativas iniciales.

“La UNS determinó un cupo de 16 de estudiantes, que se sumaban a los 60 que cursaban en Bahía Blanca, y esa cantidad se ha cumplido escasamente. Ha sido un valor mucho menor al que preveíamos”, lamentó Vigier, quien remarcó que las dos comisiones que actualmente funcionan en la sede de Pigüé seguirán cursando allí.

Por otro lado, no descartó que el requisito de contar con un año completo de una carrera de grado para poder cursar Medicina, haya tenido un efecto adverso.

“Es una restricción que tiene la UNS en forma histórica; es su metodología y nosotros la respetamos. Sin embargo, hay una separación entre la decisión del estudio y el momento efectivo en que empieza el cursado de la carrera, y creo que eso sí nos ha perjudicado en términos relativos”, indicó.