Hasta hace pocos meses atrás, la refinería Doctor Ricardo Eliçabe ubicada en el barrio Loma Paraguaya era una de las industrias más importantes en la historia local. Sin embargo, en junio pasado, a sólo días de habérsela comprado a Pampa Energía, la petrolera holandesa Trafigura decidió un cese de la actividad por tiempo indeterminado aduciendo falta de petróleo al precio establecido por el Ministerio de Energía y despedir a unos 200 trabajadores.

Fueron dos meses de ardua lucha, aunque el Sindicato del Petróleo, Gas y Biocombustibles de Bahía Blanca, con el apoyo del municipio local y el gobierno bonaerense, logró destrabar la situación en el Ministerio de Trabajo.

Una semana atrás, finalmente se llegó a un acuerdo y la empresa volvió a funcionar.

Pedro Perrin, perteneciente al cuerpo de delegados de la empresa, no ocultó su satisfacción, aunque al igual que el titular del sindicato, Gabriel Matarazzo, dijo mantenerse atento ante los vaivenes de una empresa nueva en el rubro.

"La empresa ya está en marcha y por están todas las unidades funcionando, a excepción de una que le faltaba el arribo de un camión con hidrógeno para que comienza a desarrollar sus actividades. Su inicio fue muy bueno, pese a los inconveniente normales que existe siempre en estos casos", abrió el dirigente gremial.

Perrin contó que "la gente está contenta, porque después de tener la refinería parada y hablarse de casi un centenar de despidos, está funcionando. El ánimo es bueno y estábamos entusiasmado por poner en marcha la refinería. Fueron muchos días de angustia y preocupación porque se veía que esto no avanzaba. Se logró revertir la situación y todos tenemos y trabajo".

Al mismo tiempo, destacó la importancia que tuvo el cuerpo de delegados que conforman la Comisión Interna de la empresa para poder destrabar el conflicto.

"El cuerpo de delegado que tenemos fue impresionante, porque en todo momento estuvimos juntos y apoyando. Es difícil pasar por una situación que nunca viviste. Nos tocó contener a la gente, pese a que todos estábamos en la misma situación. Me pone contento trabajar en conjunto con estas personas y toda la comisión directiva del sindicato, con Gabriel Matarazzo a la cabeza. Sin estos dirigentes esto no se podría haber revertido. Hicieron un trabajo muy importante y en el día a día siempre estuvieron con nosotros", expresó.



Y agregó: "Al éxito de la conducción de este sindicato es que siempre se apuntan a intereses comunes y no a personales. Siempre está por encima los derechos y las necesidades del compañero. Además, no podemos dejar de agradecer al municipio bahiense, a sus concejales y también al gobierno de la provincia de Buenos Aires".

Perrin, quien trabaja hace 21 años en la empresa y es panelista, brindó más detalles del acuerdo.

"El arreglo que hicimos con la empresa fue transformar más de 80 despidos que pretendía la empresa Tranfigura en 43, pasando a retiro, es decir jubilables y con el trámite hecho o por hacer. Se le pagó una indemnización y se jubilaron. Además, otras 11 personas, dentro de esas 43, se van a jubilar en el transcurso de los meses de agosto de este año a abril del próximo. Por el momento van a seguir trabajando hasta que les de el tiempo para jubilarse. En tanto, otras 7 personas, por cuestiones personales, aceptaron el retiro voluntario. Lo importante de todo esto es que no hubo despidos, sino acuerdos de compañeros que estaban en condiciones de jubilarse o pretendían irse", comentó.

"Si bien tenemos 43 compañeros menos, pudimos reorganizar bien las dotaciones. No obstante, es obvio que hubo sectores que quedaron con menos trabajadores, aunque los que requieren el manejo de las unidades, donde pueden surgen situaciones de emergencia o un control con personas capacitadas quedaron completos como estaban hasta que cerraron la empresa. Otros tienen menos personal, aunque son sectores que tienen trabajo a demanda y se puede solucionar. Con estas dotaciones no correría riesgo la operación de la refinería", añadió.

No obstante, Perrin señaló que "el futuro de la refinería es algo incierto, porque no es una empresa del rubro de los petroleros".

"Ellos son comerciantes, llevan mercadería de un lado a otro y compran y venden. Ojalá que sigamos trabajando y refinando, aunque no sabemos si de acá al futuro vamos a seguir en las mismas condiciones. Con los delegados vamos a estar atentos por cualquier anormalidad o situación que nos preocupe para actuar de manera rápida", cerró.