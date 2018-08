Patricio Chaija: Cuando escribir reconforta y gratifica

Cecilia Corradetti

Ccorradetti@lanueva.com

“Los familiares”, la novela erótica de Patricio Chaija, será presentada el sábado 15 de septiembre en nuestra ciudad.

Se trata del décimo libro que presenta el autor, oriundo de Inquisitorio, aunque radicado en nuestra ciudad desde muy pequeño.

“Estuve un año y medio escribiéndola. La idea inicial era una historia que relatara las aventuras sexuales de un escritor, pero fue transformándose a medida que tecleaba: hoy puedo decir que es una indagación personal acerca se la literatura, la amistad, el miedo y, por supuesto, el sexo”, señala.

“Los familiares” es una novela erótica en la que un grupo de amigos escritores viajan a Mar del Plata para participar de un festival de literatura, pero un asesinato trastoca la rutina en la que estaban inmersos. “Y de a poco la situación se va a ir volviendo más extraña”, aclara el autor. Para Chaira, las mujeres son seres misteriosos, y en esta novela, según expresa, esa idea se ve exacerbada.

Comenzó a leer literatura desde niño y pasaba horas leyendo e imaginando historias. La influencia de su madre, recuerda, fue tantísima. Ya en Bahía estudió profesor en letras en la UNS. Y nunca dejó de lado la fascinación por las novelas de terror sobrenatural.

Una vez que egresó de la universidad comenzó a dar clases en escuelas secundarias y alterna su actividad con obras de esta naturaleza.

“Dar clases me permite vivir, y escribir novelas me reconforta gratamente. Siento que esto último es mi gran pasión. Sentarme durante meses a imaginar personajes y sus peripecias, y pensar en la mejor manera de contarlas, es una tarea que disfruto mucho”, reflexiona.

--¿Cuáles son tus autores favoritos?

--Stephen King, Pablo de Santis, Julio Cortázar, Haruki Murakami. Ellos tienen una manera de narrar que me nutre mucho. Como escritor, me sorprende la cantidad de recursos que despliegan en sus obras. En ese sentido puedo decir que me ayudan a formarme todo el tiempo.

--¿Cuándo sentís que nació tu vocación?

--Hace mucho… yo tenía 12 años y había decidido ser escritor. Luego también quise ser cantante de una banda de rock-pop o arquero de la Selección Nacional de Fútbol. A los 12, en el verano entre la primaria y la secundaria, escribí dos cuentos: “Manta raya" y “Porfiria".

--¿De qué se trataban?

--De mis miedos: la soledad, lo monstruoso de ser diferente. Más tarde, en primer año, me anoté en un concurso y me fue bien, en ese entonces escribí un cuento de ciencia ficción “Gravedad cero". Desde ese momento no me detuve. Muchísimos cuentos, hasta que me animé a escribir la primera novela a los 16. Se llama “Percepción”. Aún está inédita.

--¿Cómo atraviesa la tecnología en este sentido?

--Desde ese lejano atardecer en que comencé a escribir hasta ahora han pasado 26 años. La tecnología invadió el mundo de diversas maneras. No creo que eso afecte a la lectura. Cuando la gente piensa en ella imagina un libro. Pero las plataformas digitales no compiten con el objeto en papel: son otros formatos, nada más. Lo importante es que se lea. Leer abre la mente (la mayoría de las veces) y es la mejor manera de ser en el mundo. Al menos esa es mi teoría. No desdeño a la tecnología. Me la apropió y dejó que me influya e inspire.

--¿Qué suele inspirarte?

--Todo inspira y permite abrir puertas hacia una narración. Por ejemplo, hace un par de veranos me encontraba en Viedma, disfrutando de la sombra junto a una pareja amiga. Estábamos a la vera del río y se me ocurrió preguntarles si conocían alguna historia acerca de alguien que se hubiera ahogado ahí. Me dijeron que no. Entonces se me ocurrió un cuento, “El pequeño dios ahogado", que luego se publicó.

--¿Imaginar es algo habitual en vos?

--Sí, y en mi trabajo de docente me sorprenden muchas veces mis alumnos con sus ocurrencias. Ellos influyen en mi narrativa. Aportan una mirada fresca sobre los textos que analizamos y, a veces, sin querer, inspiran algún personaje.

--¿Las mujeres te inspiran?

--Claro. Mis novelas casi siempre están protagonizadas por ellas, o la trama gira en torno de algo raro de una fémina. No sé por qué. Supongo que, como son objeto de mi fascinación, indago en mi escritura acerca de ellas. Debe tener relación con que en casa siempre fuimos cuatro hermanos varones. Me hubiera gustado tener una hermana o prima, podría ver el mundo desde un prisma diferente. En eso reside, supongo, el “misterio" que mencioné antes en mi visión de las mujeres.

En pocas palabras

“Comienzo con imágenes. Intento plasmar imágenes que veo o que se me ocurren. Casi siempre tengo un título. Tengo un archivo en la computadora en donde guardo los títulos que se me ocurren para futuras obras”.

“Cuando se me ocurre una historia, mi mente saca del cajón de la memoria el título que más sirva, mediante alguna asociación que no sé cuál es”.

“Por ejemplo, un día estaba en una conferencia aburridora que daban dos traductoras de inglés, me dormí sentado, y cuando reacciono escucho que una dice algo así como `una está en el pasado, otra en el presente y otra en el futuro'. Seguro hablaba de verbos, o cosas relacionadas con la gramática, pero mi mente enseguida imaginó que estaba hablando de tres hermanas secuestradas, y que cada una habitaba una realidad temporal diferente”.

“Cuando era chico me encantaba asustarme con los cuentos de terror que leía. Me sigo asustando con la lectura. Me encanta no haber crecido nunca en ese sentido y, por ese motivo, sentirme siempre sorprendido. Pero la literatura me fascina en su totalidad. Me encantan las novelas románticas, policiales, los poemas de amor, la poesía en general, los cuentos… Leo de todo. Me nutre mucho a la hora de narrar. Pienso que todo enriquece nuestro mundo”.

"Algo que noto en mis textos, haciendo una mirada retrospectiva, es que las mujeres siempre aparecen como algo tenebroso, mágico pero oscuro. En el fondo de mi corazón no las comprendo. Pero me encantan. Me encanta el sexo. Me enamoran las mujeres. Son las protagonistas de todas mis obras, o a veces son el centro alrededor del cual gira la trama. Indago, más que nada, lo que no entiendo: a las mujeres. De ahí a escribir historias de horror, hay un solo paso. Me asusta lo que no entiendo. Y me encanta asustarme".

Carnet

De padres argentinos, Patricio Chaira nació en 1982 en Ciudad del Este (Paraguay) donde sólo vivió dos meses porque la familia se trasladó a Bahía Blanca. Luego se mudaron a Inquisitorio y más tarde, nuevamente, Patricio recaló en nuestra ciudad para estudiar en la UNS. “Los familiares” se presentará el sábado 15 de septiembre a las 19 en “Felicitas”, un espacio situado en Indiano 833.