Se adelantaron los tiempos y Sepo Ginóbili tuvo que hacer cambios en Bahía Basket

Por Fernando Rodríguez / ferodriguez@lanueva.com

¿Podemos controlar nuestras emociones? La inquietud que encabezaba el temario de la charla que brindó el doctor Daniel López Rosetti en el teatro Municipal, fue a despejársela el técnico Sebastián Ginóbili, al igual que sus jugadores.

“Y... Va a ser difícil, pero estoy tratando, je”, admitió el DT de Bahía Basket.

Transitando la previa de su sexta temporada en la institución, el escenario para el Súper 20 y la 2018-19 de la Liga Nacional cambió sustancialmente respecto de lo que tenía previsto.

—¿Tenés muchas dudas?

—Ehhh, no. A la hora de jugar, hay que ver cómo se ensamblan los equipos. Nosotros perdimos de una temporada a otra tres jugadores que llevaban el peso ofensivo, así que otros tendrán que adaptarse a un nuevo rol y deberán tomar mayores responsabilidades.

—¿Serían Corvalán, Santiago y Juan Pablo Vaulet?

—Básicamente ellos tres.

—¿Y rodeados de quién? ¿Estará Jamaal Levy?

—Jamaal se fue a Panamá para jugar las ventanas (su familia permaneció en nuestra ciudad). Estaría, pero aún no entrena con el equipo. La idea es sumarlo sí o sí para diciembre, aunque, ojalá, pueda ser desde ahora.

—¿Y Pancho Jasen?

—Tenía que juntarse con Pepe, pero creo que dependía más de Pancho que de otra cosa.

—Es decir, estos nombres, más Gerson, serían los principales jugadores del plantel.

—Eso sería, en principio, para el Súper 20, y a partir de ahí, ver para qué estamos. Igual, siempre existe la posibilidad de ver en qué posición podemos reforzar.

—Del resto que está entrenando, ¿quiénes considerás más aptos para sumar minutos?

—De los que jugaban menos minutos, Francisco (Filippa) seguramente será el cinco suplente, Rafael también va a tener sus minutos y en el perímetro, Fede Elías, Caio y Bautista (Lugarini). También están Martín (Fernández), Fermín (Thygesen) y José (Materán), quienes seguro son parte de la rotación.

—Con este plantel, corto en centímetros, ¿en qué se trabaja para poder convertirse en un equipo competitivo?

—Para competir necesitamos que cada uno cumpla su función a la perfección. A diferencia de otros años, que hacíamos de todo un poco, hoy tenemos que encasillarnos en la especialidad de cada uno y, a partir de ahí, solidificar el juego de conjunto. Después sí, continuar con lo que proponíamos: jugando a muchas posesiones, con intensidad y energía, porque es la manera que tenemos para anotar. Hoy, en el cinco contra cinco nos va a costar muchísimo, por lo que necesitamos defender muy bien y tener la posibilidad de correr, jugando opciones de transición o superioridad numérica.

—En Bahía Basket acentuaste tu perfil de entrenador que desarrolla jugadores. ¿Te golpeó la partida de Maxi Fjellerup, cuando estaba llamado a ser el líder del equipo o que Leandro Bolmaro, de gran potencial, emigre casi sin haber hecho base en la Liga? ¿Necesitás cambiar la cabeza o reinventarte?

—Y... Es difícil. Ante todo, entiendo el lugar que ocupo y en el equipo que estoy. Desde el primer minuto sé cuál es nuestro objetivo y lo que puede pasar. Sí, por ahí se adelantaron un poco los tiempos y eso, de alguna manera, me sacó de la planificación que tenía. La idea era que Maxi siguiera un año más y que, junto con Santiago, pudieran empujar al equipo. Ya lo venían haciendo los últimos partidos de playoffs y la intención era que jugaran junto con Juan Pablo, dándonos un perímetro de calidad.

"La ida de Maxi acelera el protagonismo que tendrá Santiago. Mi idea era ponerlo en otra posición y ahora, sí o sí tendrá que jugar de dos. Es como que me desacomodó un poco la estructura que tenía pensada para el equipo, pero también entiendo que para Maxi es una opción importante tanto económica como deportiva".

—¿En qué puede beneficiar y perjudicar a los más jóvenes saber que estarán en la primera línea?

—Lo positivo, seguramente la madurez, sabiendo que el equipo girará en torno a ellos, y lo negativo, vamos a ver cómo reaccionamos ante eso. Si bien Facundo y Santiago vienen jugando hace años la Liga, ahora necesitan una adaptación a otro rol. Nosotros trataremos de sacarles la responsabilidad, pero será una transición importante y una buena plataforma de crecimiento.

Algo diferente

—¿El cambio de estructura equipista te cambió el trabajo?, ¿O el objetivo de competir desarrollando camina paralelamente?

—Ya habíamos cambiado algo y lo hubiéramos mantenido aún con Maxi.

—¿En qué puntualmente?

—El tema de roles; años anteriores, por decisión mía, todos jugábamos todo, y ahora, estamos tratando de que cada uno sea más especialista y, sobre todo, más efectivo. A veces, cuando se da ese espacio de hacer cosas que todavía no manejan, vienen los errores y el mal juego. Entonces, al mismo tiempo, fuera del juego, trataremos de trabajar en los aspectos que menos manejan, entendiendo la diferencia entre lo que necesitamos mejorar y lo que tenemos que hacer bien para poder jugar y competir.

—¿Eso se generaba por cargarle demasiada información al jugador y, al momento de desarrollarlo, lo confundía?

—Hablando mucho con Lucio (Redivo) de su experiencia en España, queda claro que a ese nivel si no hacés determinada cosa bien, definitivamente no jugás. A mí, como entrenador, me estaba faltando darle ese aspecto de urgencia al jugador, que entendiera que no estaba para jugar si algo puntual no lo hacía bien. Y ellos van a tener la posibilidad de jugar en otro lado, siempre que hagan algo bien.

Un cambio

Súper 20. Bahía recibirá el martes 25 a Quilmes, en el inicio del torneo.

Adelanto. Con Argentino jugará el jueves 4 y no el viernes 5, porque el Casanova está ocupado.

En Madryn. Bahía, Gimnasia de Comodoro, el local Ferro y otro equipo a confirmar se medirán en partidos preparatorios, el 14 y 15 de septiembre.