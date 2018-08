El Centro Natán se triplica para ayudar tanto a chicos como a grandes

Por Federico Moreno / fmoreno@lanueva.com

Cada viernes al mediodía 160 familias se llevan de sus instalaciones de a tres o cuatro bolsones llenos de alimentos a todos los rincones de la ciudad.

Apoyo escolar y merienda para los chicos también son sus pilares desde su creación.

El Centro Social Natán –-Fabián González 2.171--, a 15 años de su fundación está más fuerte que nunca y, estirando sus brazos en dos nuevos espacios, demuestra que solo piensa en crecer.

“La cantidad de familias que vienen los viernes a buscar los bolsones se mantiene estable (NdR: la misma que en febrero de 2016, según una nota de este mismo diario), son unas 160. Hemos llegado a un pico de 200, pero ahora bajó porque hay muchas changas y mucha rotación de familias”.

“Vienen y me dicen 'Dora conseguí una changa, por 20 días o un mes no voy a venir', yo me alegro por ellos y les digo que siempre van a tener las puertas abiertas; terminada la changa vuelven”, explicó la directora de Natán, Dora Sensini.

En cuanto a la función como merendero, la mujer explicó que “vienen cada vez menos chicos, porque están merendando en la escuela y pasan por acá con la panza llena, me saludan y siguen de largo. Yo les digo que al menos se lleven algo para compartir en la casa, pero la realidad es que al merendero están viniendo no más de 10 chicos”, reconoció la mujer.

Pero a la tradicional ayuda a la comunidad –-Sensini lleva 30 años en eso-- Natán le está por agregar dos nuevos espacios: uno se ubicará, al igual que el actual, en el barrio Maldonado, Nicolás Pírez al 1.900; y otro en la ex Villa Caracol, actual Vista al Mar, Holdich al 1.400.

“Natán II será un centro de día para unos 20 o 25 abuelos, funcionará de 8 a 17 y tendrán almuerzo y merienda, además de contar con buena higiene y un médico. Es una demanda constante por parte de la sociedad, sabemos de muchos abuelos en malas condiciones a los que sus hijos o nietos no pueden cuidar por cuestiones laborales”, analizó Sensini.

“La Municipalidad nos ayuda siempre, en todo lo que necesitemos. Y particularmente para el centro de día para los abuelos nos dio una ayuda muy importante el concejal José López, con dinero de su bolsillo. Eso sí, todavía nos faltan algunas cosas, que aprovecho para pedir: un freezer, revestimientos de cocina y baño y un bajomesada completo”, agregó.

Con respecto al que se denominará Natán III, cuya inauguración Sensini prevé para fines de este año o principios de 2019, la fundadora del Centro explicó que se realiza con fondos provinciales y que será una casa de encuentro comunitario, “una especie de Nido”.

“La Provincia nos eligió a nosotros para administrarlo, coordinarlo y trabajar en proyectos conjuntos. Es un orgullo haber sido seleccionados y levantar el espacio en ese barrio donde hace siete años les estuve dando leche a los chicos. Será un lugar muy grande y con muchas actividades, desde atención a adolescentes embarazadas, pasando por prevención a adicciones, hasta jóvenes que quieran hacer música, arte o deporte”.

“Hay números para todos”

Antes la gente hacía cola desde las 5 de la mañana, pero un día Dora Sensini los “retó” y les dijo que no era necesario madrugar tanto ni pasar frío. Ahora cada viernes a las 11 se entregan los números -–hay para todos-- y en base a la cantidad de gente presente se raciona la mercadería con la que se cuenta.

“Nos donan de todos lados, los fijos son la Cooperativa Obrera, el mercado Aguado de frutas y verduras, frigorífico Incob, un frigorífico de Ingeniero White, Molinos del Sur y la Municipalidad que siempre nos da lo que haga falta”.

“En los bolsones la gente se está llevando carne, pan, facturas, fiambre, frutas, verduras, arroz, fideos y leche. Lo que también estamos repartiendo y que siempre es bienvenido por si la gente quiere donar es calzado, ropa de abrigo, frazadas y colchones”, detalló la directora de Natán.

Cinco o seis personas

“Hace años que contamos con una comisión directiva, que es la que maneja todo. Los que estamos siempre somos unos cinco o seis. Es muy demandante llevar adelante el centro, sobre todo porque estamos todos los días a toda hora yendo a buscar las donaciones a todas las puntas de Bahía. Los viernes, que es el día fuerte por la entrega de los bolsones, somos 14 voluntarios por suerte”.