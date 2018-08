Cómo afecta la crisis a los pequeños y medianos comerciantes bahienses

Por Federico Moreno / fmoreno@lanueva.com

En una incesante ola de aumentos en las tarifas de servicios públicos y eslabones fundamentales de la cadena productiva como el combustible, el resultado que salta a la vista es la pérdida del valor adquisitivo por parte de los ciudadanos.

En ese escenario, La Nueva. consultó a 12 pequeños y medianos comerciantes de distintos sectores de la ciudad cómo se vieron afectados y, principalmente, cuáles fueron los cambios de hábitos más notorios por parte de sus clientes.

Desde el más hasta el menos afectado reconocen ciertos denominadores comunes, como por ejemplo un inicio del declive en las ventas desde principio de año, recrudecido hace dos meses con la fuerte escalada del dólar, y un consumo prudente y contenido por parte de la mayoría de los bahienses.

Lorenzo (dueño de una despensa y dietética en el centro)

“La cosa viene muy negativa, la clientela está muy ajustada y el comercio está acusando el golpe de los desmedidos aumentos de los servicios. Si sirve de ejemplo mi caso, en dos años pasamos de pagar 1.800 pesos bimestrales de luz a pagar 16.000”.

“En nuestro caso no tenemos una gama de marcas como para que la gente baje de una primera a una segunda, así que directamente se redujo el consumo de la cantidad de productos. Gente que todos los días se llevaba 200 gramos de frutos secos antes de ir a hacer actividad física, ahora viene dos veces por semana. No queda otra que ampliar la oferta, nosotros por suerte estamos habilitados como despensa, dietética, bazar y productos regionales, pero por ejemplo ni con más publicidad anunciando ofertas aumentamos el número de clientes, así que te hace hasta replantearte el gasto en anuncios”.

Belén (dueña de un local de venta y service de informática en el centro)

“Estamos muy mal, cero ventas. Si zafamos un poco es porque también hacemos servicio, lo que dentro de todo todavía funciona, pero hasta ahí nomás porque los repuestos están carísimos. Cuando a una compu se le rompe algo físico, por ejemplo un disco rígido que hace tres meses salía $1.400, hoy sale $2.300, que con la mano de obra le termina saliendo $3.000 al cliente. Y hoy la gente no tiene disponible esa plata, antes nos decían 'sí, arreglalo', y hasta se llevaban un auricular o un pendrive que veían en el mostrador. Hoy miran precios, te dicen 'por ahí después vuelvo', nos dejan una sueña y vuelven después de cobrar. La cosa viene mal desde principio de año y el peor parate desde hace dos meses, la mercadería no rota y en nuestro caso que no vendemos cosas de primera necesidad se nota muchísimo”.

Thelma (empleada de una panadería en Ingeniero White)

“Las ventas siguen bien, la gente por ahí se queja un poco del precio pero lleva el pan igual. También seguimos trayendo la misma cantidad de docenas de facturas, las tortafritas y los bizcochitos también siguen muy bien. Lo único que bajó fue el chipá, que pasó de valer $220 el kilo a $300”.

Fabián (dueño de un almacén en Ingeniero White)

“Tenés que vender mucho más que antes para poder seguir bancando los gastos fijos. El monto de plata es el mismo pero la ganancia es menor. La gente lleva cada vez menos y también bajó en la calidad de las marcas. Puré de tomate llevan la marca más barata, panes en vez de tres llevan dos”.

“Tengo sistema de cobro de impuestos también acá, el año pasado la gente venía y llevaba alguna cosa del almacén, ahora paga y se va. Y es entendible, ¿¡sabés los valores que veo que vienen a pagar!? Una señora jubilada el otro día me trajo una factura bimestral de 6.400 pesos de gas, ¡y vive en el bulevar!".

Guillermina (empleada en una casa de quiniela y lotería en el centro)

“La cosa está cada vez peor, las ventas están mucho más bajas que antes. Hará un año que empezó a darse la merma, la gente sigue viniendo pero juega menos. La gente de clase media o baja juega cada vez menos, y siempre la apuesta mínima. La mínima pasó de $1 a $2, llegan rasguñando y juegan menos números. Aumentó el mínimo de la apuesta y no aumentó la caja, date una idea”.

Abigail (empleada en un local de comidas en el centro)

“No bajaron mucho las ventas, más allá de que somos un comercio más de verano que de invierno. A fin de mes cuesta un poco más, como siempre, pero en genera la cosa va bien. Tal vez entra un poco menos de gente, pero los que entran llevan lo mismo que siempre”.

Pedro (encargado de una carnicería en Alem al 2.100)

“Ha mermado un poco la cosa, la gente se queja de todo, perdió poder adquisitivo por culpa de los tarifazos. El declive, que fue del 10%, lo noté desde hace un mes y medio más o menos, la gente está llevando cortes más baratos”.

“También están los que venían todos los días y ahora están viniendo día por medio, eso que el precio de la carne se mantuvo. El asado del domingo también se vio afectado, cayó un 10% en las ventas como la generalidad”.

Jorgelina (encargada de una óptica del centro)

“Anda tranquila la cosa, desde principio de año. En un mes no son estables las ventas, por ahí tenés tres días buenos y tres días malos. Con el tema de recetados, cuando la gente tiene que hacer nuevos, trata de mantener el anteojo y solo cambia los cristales. Y los clientes en general están buscando precios bajos. Por más que la vista sea una cuestión de salud, no te creas que la gente prioriza y busca lo mejor, prefiere gastar en otra cosa. Aunque eso fue siempre así, no por la crisis actual”.

Roberto (verdulero del centro)

“Bajaron mucho las ventas, la gente no está comprando como compraba habitualmente. Los precios muy elevados de algunas verduras influyeron, por ejemplo los morrones ahora, o en los últimos meses las berenjenas, los choclos y las chauchas. A medida que el precio vuelve a su lugar la gente vuelve a comprar de a poco esa verdura”.

“La gente está optando por las ofertas, por ejemplo lleva de a dos kilos de manzana, naranja o mandarina por 40 pesos. Noté el declive fuerte desde junio más o menos, a la gente no le alcanza el bolsillo, las cosas que están caras directamente no las lleva”.

Mercedes (verdulera de Alem al 2.100)

“La cosa anda mal, la gente viene con la platita justa y lleva menos cantidad. La situación se agravó hace dos meses más o menos. Está muy atenta a los precios, viene con la calculadora en mano y siempre busca la oferta”.

Marcelo (panadero de Rosario al 1.900)

“La situación está muy inestable, hay días medianamente buenos y otros no tanto. Se nota que hay recesión, la gente no tiene dinero. El que antes te compraba facturas dos o tres veces por semana ahora ya no te compra o te compra una sola vez. Y el que llevaba un kilo de pan ahora lleva menos”.

“La cosa viene en decadencia hace, fácil, cuatro meses. Y ahora con el aumento del dólar, la nafta y eso, la gente está cuidando el bolsillo mucho más. Encima en 2018 la harina ya aumentó dos veces y todo indica que va a seguir aumentando. Acá el que necesita un postre sí o sí lo sigue llevando, pero el que se daba un gustito el sábado a la noche, algo extra, nota que está ajustado y no lo lleva”.

Lucas (dueño de una despensa en Rosario al 1.700)

"Con la inflación aumentó todo pero la caja sigue siendo la misma. En general igual a nosotros no nos bajaron tanto las ventas, los proveedores nos dicen que en comparación con otros no estamos tan mal, yo creo que se debe a que nosotros vendemos mucho lo que es comida y la gente comer tiene que comer igual”.

“Lo que sí bajó mucho es la bebida, el vino, la cerveza. Antes era cosa de todos los días, ahora la están llevando solo los fines de semana. Acá tengo toda clase de clientes, el que cuida el mango, el que más o menos y el que no mira ningún precio, pero ahora en general todos están un poco más atentos”.