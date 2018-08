Gastón Duprat viaja feliz y entusiasmado al festival de Venecia

Una de las cosas más lindas que le puede pasar a una producción artística es que después del esfuerzo de llevarla a cabo se genere un boca en boca positivo que catapulte la venta de entradas. Dicen que no hay mejor publicidad que esa.

Es lo que le está ocurriendo a "Mi obra maestra", del director bahiense Gastón Duprat.

Tuvo una buena primera semana a nivel local (3.003 espectadores) y nacional (224.069). Su anterior película (con Mariano Cohn), “El ciudadano ilustre” (2016), comenzó con 2.451 entradas vendidas en la ciudad y 116.492 en Argentina.

Los números dicen que el potencial de "Mi obra maestra" es gigante teniendo en cuenta que se estrenó hace poco más de una semana.

Quisimos saber qué opinaba el propio realizador que reside en Buenos Aires y nos dejó su alegría.

"Estoy muy contento con el resultado de estos días de la película en los cines. La primera semana fue muy buena, pero lo que más contento me pone es que el jueves de la segunda semana sumó más espectadores que el jueves del estreno, lo que es muy inusual. Me acuerdo que pasó lo mismo con `El Ciudadano Ilustre`, pero no es algo normal", consideró Gastón Duprat.

—¿A qué se lo atribuís?

—Creo que es un síntoma de un excelente boca en boca y de la recomendación de los espectadores a la película. Eso me pone muy contento porque es la película que responde gracias al público.

—¿Cuándo te vas al Festival de Venecia y cuándo proyectan la película a nivel mundial?

—Viajamos el martes con Francella, Brandoni y Mariano Cohn. Una vez allá nos encontraremos con Raúl Arévalo y nuestros productores españoles de Mediapro. La pelicula la proyectan el 30 en la sección oficial del festival.