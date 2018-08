Emoción hasta el último momento, con Quantum, Azzurra y Platoon en el podio

El barco del armador norteamericano Doug DeVos tuvo que esperar hasta el último momento para poder celebrar la victoria puesto que el Azzurra (2º) y el Platoon (3º), los equipos que le acompañaron en el podio, le pusieron las cosas muy complicadas en la última jornada de la Puerto Portals 52 Super Series.

Guillermo Parada, caña del Azzurra, sostuvo que la regata la perdieron en la penalización de la primera regata de ayer, en la que perdieron muchos puestos.

"Hemos perdido la regata por tres puntos y ahí hicimos un noveno. El problema está ahí. Tuvimos un fallo mecánico que no funcionó el traveller. Tenemos que dejar que baje la adrenalina para analizar la semana, pero creo que lo bueno es que hemos ido navegando mejor cada día, al principio no nos sentíamos muy cómodos con la velocidad del barco", dijo.

"Hoy la sensación es que el barco con poco viento tiene la velocidad suficiente para pelear. Tenemos que estar satisfechos porque si con un segundo no eres feliz probablemente tu vida es una mier… Presión es llegar a final de mes y no poder pagar el alquiler. Esto es adrenalina y querer hacer las cosas bien. La presión no la tenemos por ganar la última en Valencia, porque no va a muchos lados. Sería un lindo broche ganar en Valencia, pero hay muchos barcos luchando por el segundo puesto en la general del circuito y habrá que estar pendientes de esa posición final de las 52 Súper Series”, agregó.

Clasificación final de la Puerto Portals 52 SUPER SERIES Sailing Week:

1) Quantum Racing (USA) (Doug DeVos) (2,4,2,5,2,6,8,2,4) 35 p.

2) Azzurra (ARG/ITA) (Alberto/Pablo Roemmers) (6,5,1,6,4,9,2,4,1) 38 p.

3) Platoon (GER) (Harm Müller-Spreer) (1,10,8,2,7,3,3,3,2) 39 p.

4) Phoenix (RSA) (Hasso/Tina Plattner) (5,3,4,4,3,10,5,5,3) 42 p.

5) Luna Rossa (ITA) (Patrizio Bertelli) (7,2,6,9 Penalti 2,1,1,6,8,7) 49 p

6) Provezza (TUR) (Ergin Imre) (4,1,7,10,6,7,10,1,6) 52 p.

7) Sled (USA) (Takashi Okura) (8,9,5,1,10,8,1,6,5) 53 p.

8) Alegre (USA/GBR) (Andrés Soriano) (3,6,3,8,8,2,9,10,8) 57 p.

9) Onda (BRA) (Eduardo de Souza Ramos) (9,8,DNF11,3,9,4,4,7,9) 64 p.

10) Gladiator (GBR) (Tony Langley) (10,7,9,7,5,5,7,9,10) 69 p.