Tiroteo en una ciudad hermana de Bahía: varios muertos

Varias personas murieron hoy en un tiroteo masivo en la ciudad de Jacksonville, Florida, entre ellos un sospechoso que falleció en el lugar, informó la policía, pidiendo a la ciudadanía que evite la zona mientras la escena del crimen permanece activa.

"Múltiples muertes en la escena, muchos están siendo transportados", escribió en Twitter la oficina del comisario de Jacksonville.

"Un sospechoso murió en el lugar", añadió. "No sabemos por el momento si hay otro sospechoso".

Mass shooting at the Jacksonville Landing. Stay far away from the area. The area is not safe at this time. STAY AWAY #TheLandingMassShooting