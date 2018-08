La confianza de los empresarios, en sus niveles más bajos

Influenciada por la turbulencia cambiaria y ventas en baja, la confianza de los empresarios industriales pyme bahienses tocó en agosto su nivel más bajo desde finales de 2014, según el Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial de Bahía Blanca (CEEUIBB).

Corolario directo de esta pérdida de confianza es el desplome en el incentivo para invertir, ya que más de siete por cada diez hombres de negocios de nuestra ciudad descree que este sea un buen momento para hundir capitales, el porcentaje más alto desde noviembre de 2014.

Por aquel entonces, el contexto era algo diferente, ya que, tras un fuerte salto del dólar en enero de 2014, el tipo de cambio ingresó a una etapa de calma, aunque la inflación minorista -como es moneda corriente en la Argentina- se aceleró fuertemente, al punto de finalizar cerca del 40% en Bahía Blanca.

En tanto, la actividad económica -medida a través del PBI- se cayó más del 4% ese año, lo que justificaba el retroceso de las perspectivas empresariales.

Así, la caída del Indice de Confianza Empresaria Pyme (Icepyme) local se retrotrajo a niveles desconocidos desde hace casi cuatro años.

"Nuevamente el Indice sufrió una caída, pasando de 47,7 a 40,0; 7,7 puntos menos que la medición de la última ola (N de R: fue en mayo de 2018). Esto quiere decir que la confianza del empresario retrocedió a niveles alcanzados a fines del año 2014", manifestaron desde el CEEUIBB.

En tanto, en su versión nacional, el Icepyme también exhibió una retracción, pero de 10,8 puntos en comparación a la última medición, alcanzando también la posición de noviembre de 2014, cuando tocó los 36,5 puntos.

Analizando los valores generales que se obtuvieron, el motivo que más explica esta nueva caída del Indice es la percepción de la situación económica actual que atraviesa el empresario pyme.

"No obstante sus expectativas a futuro, aunque cayeron en relación al periodo anterior, lo hicieron en menor medida que su percepción actual. Esta brecha indica cierto optimismo a futuro por parte de los empresarios", señalaron desde el Centro de Estudios de la UIBB.

La tendencia de todos los subíndices (país, empresa y sector) presentó una baja, siendo el primero el que más cayó, contrariamente a lo que venía ocurriendo en las últimas dos mediciones.

La caída de estos subíndices coincide con la reducción del índice en general y también con lo esperado a nivel nacional, donde diversas consultoras expresaban en los resultados de encuestas propias que el empresario pyme tiene una visión pesimista de la situación económica del país generanda principalmente por una fuerte baja en las ventas y la pérdida de rentabilidad ocasionada por las nuevas tarifas.

"Es importante destacar que la percepción con respecto al país es la más baja luego de noviembre de 2017, momento en el cual había altas expectativas en cuanto a la situación económica del mismo e incluso superaban a lo que se esperaba de la empresa y el sector", recordaron desde el Centro de Estudios.

En esta segunda ola -agosto de este año- la medición arrojó como resultado que éste es un mal momento para invertir, contrario a la tendencia positiva que venía dándose en este ítem hasta fin de 2017.

"Es considerable destacar que en esta oportunidad la brecha entre el momento oportuno o no para invertir se agranda notablemente, observándose que la caída de este subíndice en particular fue muy pronunciada", explicaron los autores del informe.

Los principales comentarios negativos de los empresarios consultados apuntan a las menores ventas, cortes en la cadena de pagos, y altas tasas de interés que impiden acceder a financiamiento.



Metodología

El Icepyme es un índice de confianza que mide el humor empresarial, variable que condiciona las decisiones de producción e inversión a corto y mediano plazo en las pymes industriales.

De acuerdo con los técnicos del CEUIBB, cada empresario es consultado respecto de su sensación sobre su empresa (y la rentabilidad), su sector de actividad y el país.

Para cada una de estas dimensiones, se le solicita al empresario que compare el presente con la situación respecto a un año atrás (condiciones actuales), y con su estimación respecto a la situación dentro de un año (expectativas futuras).

Son encuestadas pymes industriales radicadas en los partidos del sudoeste bonaerense cuya actividad principal corresponde a industria manufacturera y cuya cantidad total de ocupados es de entre 10 y 200.

No se incluyen las empresas que pertenecen a un grupo económico integrado por empresas que, en su conjunto, poseen más de 250 ocupados.

La economía, mal

La actividad económica se derrumbó 6,7% en junio en forma interanual, la caída más brusca desde julio de 2009, y retrocedió 0,6% en el primer semestre, afectada principalmente por las pronunciadas bajas en la agroganadería, la industria y el comercio, informó esta semana el INDEC.

Junio registró el tercer mes consecutivo de baja, con un porcentaje que sólo fue superado por el 6,8% de julio de 2009, cuando la Argentina enfrentaba el temblor financiero iniciado en los Estados Unidos en 2007.

Desde que Mauricio Macri asumió la presidencia los retrocesos más fuertes se habían registrado en mayo pasado, con el 5,2% y luego junio de 2016 con el 4,9% y julio de ese año con el 4,8%.

De este modo, la actividad económica pasó a signo negativo en el año, en un semestre condicionado por una profunda devaluación junto con una corrida cambiaria y la sequía que afectó a amplios sectores del país.

Respecto de mayo, la actividad económica retrocedió 1,3 por ciento de acuerdo con los índices oficiales, confirmando el proceso recesivo.

El organismo encargado de las estadísticas informó que el sector que más incidencia tuvo en el resultado fue agricultura, ganadería, caza y silvicultura que en junio cayó 31% en la medición interanual, que explicó en un 3,59% la baja del indicador.

En segundo lugar se ubicó la industria manufacturera, que retrocedió 7,5% en la medición interanual, con una incidencia del 1,22% en el índice global.

El comercio mayorista, minorista y reparaciones experimentó en junio una baja del 8,4% contra igual mes de 2017; transporte y comunicaciones cedió 6,1% y pesca, retrocedió 16%.

Por el contrario, tuvieron registros positivos los siguientes rubros: explotación de minas y canteros, con el 4,9%; electricidad, gas y agua, 4,3%; actividades inmobiliarias y de alquiler, 2,3%; servicios sociales y de salud, 1,7% y enseñanza, 0,8%.

El retroceso en agricultura, comercio e industria explica el 88% del resultado negativo del mes, aunque sólo el sector del campo tuvo más de la mitad de incidencia en la caída.



¿Otra década perdida?

Un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) arriesgó que, al igual que en los 80, nuestro país se encamina a completar otra "década pérdida", ya que el PIB per cápita a fines de 2018 será muy similar al que había antes de iniciarse la crisis financiera internacional en septiembre de 2008.

Según ese trabajo, la contracción económica en curso se disparó a partir del "frenazo" del ingreso de capitales en mayo de este año.

Para el CIPPEC, la retracción del financiamiento "se reflejó en una rápida y fuerte suba del tipo de cambio, que llevó al Gobierno a negociar un acuerdo stand-by con el FMI".

Advirtió que este conjunto de medidas y la disponibilidad de financiamiento a bajo costo, "no disiparán en el corto plazo el impacto del reciente cimbronazo cambiario".

De acuerdo con el informe, la retracción del financiamiento externo obligará a corregir el elevado déficit de cuenta corriente, que amenazaba con sobrepasar el 5% del PIB en 2018.

"La corrección involucrará una caída del gasto agregado público y privado y, en consecuencia, una contracción en la actividad económica".

"El mecanismo principal será la aceleración de la inflación, la cual contraerá el poder adquisitivo de los ingresos privados, el consumo y la inversión", alertó el documento.

Y aseguró que "la fase recesiva en la que nos sumergimos es una más de un prolongado ciclo de stop-and-go en el que se encuentra atrapada la economía argentina desde 2011".

El CIPPEC consideró que "la dinámica de crecimiento interrumpido es el síntoma de un desequilibrio persistente entre, por un lado, un alto nivel de gasto público y consumo privado y, por el otro, una limitada capacidad productiva de los sectores transables de la economía." .

"En esta situación, cada intento por expandir el gasto deriva en un faltante de dólares que conduce a una crisis cambiaria que interrumpe el crecimiento", añadió.

En este marco, evaluó que "dejar atrás este ciclo y colocar a la economía en un sendero de crecimiento sostenido, requiere potenciar a las actividades transables y así aumentar las exportaciones y la producción que compite con importaciones".