Sol Pérez y Tinelli le abren las alas al sueño de Las Águilas

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa)

“¿Los anoto?"

Esa simple pregunta que en febrero Carla le hizo a Leandro Lezcano, su pareja, ayer tuvo un inesperado final.

Él es presidente de Las Águilas, la ONG de nuestra ciudad destinada a ciegos y disminuidos visuales de Bahía y la región.

La misma tiene, desde su inicio, en 2012, al deporte como aliado y la inclusión como bandera .

Carla se había enterado que estaba abierto el cupo para inscribirse en Showmatch y postularse para que el programa de Marcelo Tinelli les cumpliera un sueño a través del Bailando 2018.

El propio Tinelli, en la víspera confirmó que María Sol Pérez representará a la institución bahiense, a partir del lunes 3 de septiembre.

"Hacía rato que lo sabíamos, pero teníamos que esperar que Marcelo (Tinelli) lo hiciera público. Ya estuvieron acá en Bahía filmando y todo", contó Lezcano.

"No hay nada que me reconforte más que llegar a los chicos. ¡Y están felices!", admitió.

El sueño que tiene Sol y su pareja es poder comprar una combi para Las Águilas, que brindan una herramienta de inclusión y contención a una decena de chicos, a través de actividades como fútbol, tenis, atletismo y karate.

Con ese transporte, los jugadores, profesores y acompañantes podrían trasladarse a los entrenamientos y a las competencias.

"Vi muchas llamadas perdidas de un número de Buenos Aires justo cuando Francia nos eliminó del Mundial", recordó Leandro, quien reemplazó a Oscar Sánchez en la presidencia hace dos años.

"No les di importancia al principio -agregó-. Pero al final devolví la llamada y era una de las productoras. Nos contó que estábamos preseleccionados, pero que no me hiciera ilusiones. Iban a elegir los sueños y cualquier cosa volvían a llamarnos".

Finalmente, esa llamada llegó y Las Águilas ya vuelan y bailan por su sueño.

"Lo que ganás es algo simbólico, lo importante es estar ahí y la repercusión que te da, para que el ciego se acerque, para atraer profes, conseguir sponsors... La idea es lograr algo como DUBa. (Discapacitados Unidos Bahienses) y que esto se haga social, que se acerque la gente de Bahía y la zona que le gusta compartir", se ilusionó.

Los inicios, Lautaro y el sueño de volver

La ayuda. "A nosotros nos da una mano muy grande el Sindicato de Químicos y Petroquímicos. También el Jardín Japonés y la peña de Boca. Lo ideal sería que con todo este boom se sume más gente", se ilusionó Lezcano.

El transporte. "Cuando tomé la posta como presid ente, lo que más me afectó fue tener que bajarnos del Campeonato Argentino de FADEC; Bahía Blanca necesita un representante, pero se hacía muy complicado viajar porque había que hacer 600 kilómetros a Buenos Aires", explicó Leandro.

Su llegada. En una visita de Las Águilas en un torneo interno del Sindicato, Leandro le pidió a Oscar Sánchez si le podía conseguir una autógrafo de Saja y Milito, a través de Lautaro Martínez, para su hijo menor Joaquín (13), quien es hincha de Racing y padece hepatitis autoinmune. Oscar le hizo llegar una camiseta de Lauty, quien después le envió una firmada por todo el plantel, para el cumple de Joaco. "A partir de eso, me comprometí a vender unos bonos y me quedé con el corazón", contó.

Los inicios: 2012

Ese año comenzó la ONG por la iniciativa de Sebastián Daviccino y el apoyo de Oscar Sánchez, Julio Verdino, Guillermo Stemphelet y el club Bella Vista.