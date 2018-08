Acercan la cultura a los chicos pero están por quedarse en la calle

Por Federico Moreno / fmoreno@lanueva.com

La Biblioteca Popular Mafalda funciona hace nueve años en la sede de la sociedad de fomento de Villa Thompson, pero desde 2017 temen que de un día para el otro eso deje de ocurrir.

Es que, luego de dos comisiones directivas con las que la relación era muy buena, y de las que hasta recibían distintas ayudas, la CD que asumió el año pasado le está reclamando el espacio de 5x5 metros para agrandar un salón de fiestas.

Silvia Farina, fundadora y actual directora de la biblioteca, trabajó como maestra hasta jubilarse y en ese momento descubrió una necesidad insatisfecha en los chicos de Villa Thompson.

“Mi hija se había mudado acá a la vuelta y vi que las escuelas estaban muy lejos, que en el barrio había muchos chicos y yo siempre consideré muy importante que tengan acceso a la cultura y posibilidades de desarrollar su imaginación y su inteligencia”, recordó Farina.

“Además siempre quise tener una biblioteca, por lo que una vez jubilada hice el curso de bibliotecaria, le propuse a la presidenta de la sociedad de fomento de esa época, Dinora Britos, y nos cedió un espacio chiquito dentro del salón, al que separábamos con mamparas. Al principio era complicado porque compartíamos el espacio con otras actividades”, agregó.

La siguiente comisión directiva redobló la apuesta.

“El señor Carlos, presidente después de Dinora, nos acondicionó un salón, que era la fusión de una cocina y un depósito, y nos lo dio de sorpresa, de uso exclusivo para la biblioteca”, explicó la maestra jubilada.

A Mafalda, ubicada en Italia 2.609, asisten chicos –en su mayoría de primaria-- de hasta 15 o 16 años, los días lunes, miércoles y viernes de 16.30 a 18.30.

Además, los miércoles de 15.30 a 16.30 tiene lugar la “bebeteca”, para los más chicos, desde recién nacidos hasta los 3 años.

“En la biblioteca hacemos muchas actividades, siempre respetando la diversidad de intereses de los chicos. Hay apoyo escolar, juegos de mesa, los viernes viene el profe de ajedrez --les encanta--, dibujan, pintan, tejen, hacen mandalas, origami y por supuesto rondas de lectura. Además hacemos paseos, este año fuimos al puerto, al diario, a la Coca-Cola, al teatro y al circo. Eso sí, vamos en colectivo de línea o en transporte privado que nos consigue la institución a la que visitamos, porque si no, no podemos, acá se hace todo a pulmón".

Las cuatro o cinco personas que trabajan en la biblioteca lo hacen ad honorem, y se nota que nada se consigue fácil.

“La puerta nos la hizo el marido de una mujer que nos ayuda los viernes, el juego de baño lo ganamos en un sorteo de Codimat. Dos de las cuatro paredes de nuestra sala la levantaron los chicos de la agrupación Sureando, son de barro y tienen objetos reciclados en su interior”.

Por eso, duele aún más el hecho de que puedan quedarse, después de nueve años de contención y posibilidades a 30 chicos del barrio, sin un espacio para sus actividades.

“No sé qué pasa con alguna gente de la sociedad de fomento que no nos quiere. Nos piden el lugar, que nos vayamos, nos ponen plazos y obviamente con todo el esfuerzo que pusimos no queremos irnos”.

“Ni bien llegó esta nueva comisión decían que necesitaban el espacio para hacer un salón de fiestas y que ahí iba la puerta de emergencia. Les hicimos ver que no podían hacer el salón por mil motivos, y ahora ponen otra excusa, que quieren hacer un paredón para una división y no sé qué más... pareciera que les molesta la biblioteca”, lamentó Farina.

Gracias al último año de incertidumbre se llegó a la conclusión de que, de ser posible, lo ideal sería contar con un espacio propio.

“No queremos depender de una u otra comisión directiva. Y no queremos levantar más paredes que después queden para otros. Hemos mandado cartas al intendente, al secretario Margo, de Cultura, y a Ignacio Caspe, antes y después de su cambio de cargo en la Municipalidad; pero no recibimos ninguna respuesta”.

“Acá encima están viniendo cada vez más chicos, invitados por los que vienen desde hace rato, y la realidad es que los nuevos a veces no se quedan porque estamos medio apretados y no se sienten cómodos. La idea obviamente es permanecer en el barrio, acá al lado por ejemplo hay un terreno vacío y nuestro sueño sería construir ahí, no perdemos la esperanza de nada”, finalizó Farina.

Sobre la labor apasionada y desinteresada de Silvia Farina opinó María Campos, encargada de la “bebeteca” y madre de dos chicos que asisten a Mafalda desde que nacieron:

“Ella ama lo que hace, mis hijas han necesitado apoyo escolar en pleno verano y ella se viene desde el barrio UOM en bicicleta para ayudarlas y que les vaya bien en el examen. No duda en poner plata de su bolsillo, se interesa por que los chicos estén bien, por cada caso particular. Ella lo hace todo con amor, y uno valora su esfuerzo".