"En las universidades públicas no hay ningún ajuste", aseguró una diputada en Bahía

"Conozco en profundidad la política del gobierno de Cambiemos y, para llevar tranquilidad, quiero decir que en las universidades públicas no hay ningún ajuste, recorte o desfinanciamiento".

La diputada radical y miembro del interbloque oficialista Josefina Mendoza estuvo ayer en Bahía Blanca, en el marco de una recorrida por distintos puntos del país, para analizar los desafíos del sistema universitario a 100 años de la Reforma.

En referencia al actual conflicto con los trabajadores docentes y no docentes, que tiene paralizadas las actividades en numerosos claustros del país desde hace tres semanas, Mendoza sostuvo:

"Existe claramente una voluntad del Ministerio de Educación de llegar a un acuerdo. Incluso, como en mi caso, entendiendo como válido el reclamo de los docentes. Para resolverlo se necesita que ambas partes se reúnan con la voluntad política de lograr un consenso".

La legisladora afirmó que Cambiemos duplicó el presupuesto universitario desde el primer año de gestión al tercero.

"Pasamos de 53.000 millones de pesos en 2016 a 103.000 millones en 2018. De hecho, por primera vez se cubrió en un 96% la expectativa de presupuesto solicitado el año pasado por el Consejo Interuniversitario Nacional, es decir, los rectores", agregó.

De 26 años y oriunda de Daireaux, la diputada más joven de la historia dijo que a un siglo de la Reforma Universitaria uno de los mayores desafíos pasa por acercarla más a la sociedad.

"El gran dilema, más allá del carácter público y gratuito del sistema, es que no resulta una garantía para que gran parte de la sociedad acceda. Apenas 1 de cada 100 argentinos del quintil más bajo llega a la universidad pública", comentó.

"Esto evidencia que la educación superior no está cumpliendo debidamente con su rol de promover el ascenso social, la superación personal. Además, para quienes somos del interior, más allá de la gratuidad, la universidad implica un fuerte gasto. Todos sabemos que los sectores más postergados, que también aportan a la universidad pública con sus impuestos, tienen dificultades para acceder".

Un docente cada 8,82 estudiantes

Mendoza dijo que el sistema universitario nacional cuenta con 1 docente cada 8,82 estudiantes.

"Es difícil decir si son muchos o no, en especial en un momento así. Sí me parece que es una de las discusiones para dar. Según una proyección, las universidades públicas podrían aumentar un 30% la matrícula con esa planta docente", señaló.

"No obstante, está claro que ese número requiere un análisis más complejo. En cualquier caso, hay que animarse a dar ciertos debates y avanzar sobre el status quo, lo cual muchas veces genera resistencias".

Educación a distancia

"Uno de los temas importantes para discutir es la educación a distancia. Lo implementó perfectamente el sistema privado pero no se ha desarrollado, con el potencial que tiene, en el sector público", agregó.

"Por ejemplo, que un docente pueda transmitir su cátedra vía streaming, que se grabe y se suba a un foro, así mucha gente podrá estudiar en la universidad pública sin necesidad de trasladarse de sus pueblos o distritos".