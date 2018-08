Mendigos en huelga y varias anécdotas de la Comedia Municipal

Franco Pignol / fpignol@lanueva.com

Sus compañeros lo cargan porque ya estuvo en varias obras de la Comedia Municipal (como actor y como director).

"Me dicen el Chico Comedia", bromeó Marcos Gómez, actual director de "Al servicio de la comunidad" (Binetti y Saba), que rodará por toda la ciudad hasta fin de año.

Él dice que tuvo la suerte de participar de las audiciones varias veces y quedar seleccionado en la mayoría. Pero nosotros creemos que hay mucho más que buena suerte.

Por esa razón nos pareció muy interesante que nos contara algunas anécdotas de sus distintas etapas. Se encargó de enumerarlas y destacó las imágenes que más lo marcaron.

1) "Con “La Farsa de Pathelin” (2011), uno de los chicos de una secundaria se enojó, gritaba y nos quería pegar durante la función. Nosotros seguimos actuando (risas).

2) "Con 'Mariano Moreno, un teatro de operaciones' (2013) recuerdo estar en un barrio cuando se levantó un viento impresionante y se empezó a volar toda la escenografía. En un momento tuvimos que suspender porque casi nos volamos nosotros".

3) "Una de las que más me impactó fue la de 'Mustafá' (2014), que fue un antes y un después con respecto al teatro grotesco. Contamos una historia simple y le puse muchísimo el cuerpo. La experiencia fue mágica. Me hace acordar a mis compañeros, a Cacacce, a San Millán, a Lucas Sánchez, a Wohl, Belén López, Pezzutti..."

4) "Con 'La Aventura del Beagle' (2016) siempre fue muy mágico. Lo que más me gustó fue el equipo increíble que se conformó. Es el día de hoy que nos seguimos juntando. Fuimos a Puerto Montt (Chile) y ganamos un festival. Si bien todas fueron particulares y enriquecedoras, siempre me acuerdo de la frase: 'no hay camino hacia la felicidad, sino que la felicidad es el camino'”.

Una obra grotesca, que se convierte en tragedia

La obra "Al servicio de la comunidad" fue escrita por Andrés Binetti y Mariano Saba.

Es una comedia grotesca que luego se convierte en tragedia y nos hace reflexionar sobre nuestros valores. Sobre todo acerca del valor de la palabra.

Además de Gómez, dentro del staff se encuentran los bahienses Melu Borelli (asistente) y el elenco integrado por Fernando Esparza, Estefanía Alfieri, Jimena González, Matías González, Patricio Lodeiro, Paola Giménez y Francisco Mayor.

Fue estrenada con un par de funciones en el Teatro Municipal y en el Teatro El Tablado. La próximo será el domingo 16 de septiembre, desde las 18, en la Biblioteca Villa Mitre.

"Los actores tuvieron un desafío gigante. Algunos desarrollaron dos personajes muy difíciles. Destaco la calidad profesional de cada uno", aclaró Gómez.

Sueño con que la gente pueda aceptar que por más que seamos diferentes todos tenemos el derecho de vivir con la mejor calidad de vida posible".

—¿Qué es lo que más destacás de la obra?

—Nos muestra la historia argentina. No es partidaria pero deja en claro y critica muchas de las cosas que se han hecho mal en nuestro país. La gente piensa y reflexiona. Porque no importa el partido político de turno, lo que verdaderamnte importa es aceptar los errores que hemos cometido para no volver a repetirlos y hacer una sociedad mejor.

Sueña con un mundo mejor

Marcos Gómez es un apasionado del teatro, por esa razón le preguntamos cuál es su sueño.

"Que el teatro y las expresiones artísticas tomen el lugar que les corresponde en la sociedad y así poder ser modificadoras y transformadoras. Mi sueño es tener un mundo mejor. Que la gente pueda aceptar que por más que seamos diferentes todos tenemos el derecho de vivir con la mejor calidad de vida posible.

—¿Te gustaría tener tu propio grupo de teatro independiente?

—Por supuesto. Tener mi propio teatro y mi propio grupo. Poder experimentar e investigar. Me gusta el teatro negro y la música. El fin último sería poder montar espectáculos gratuitos para la sociedad.

—¿Te gustaría seguir montando "Al servicio de la comunidad" una vez que finalice este semestre con la Comedia Municipal?

—Tengo los derechos de esta obra hasta el 2020. Me encantaría que luego de la comedia podamos ser un grupo independiente y llevar la obra a nivel nacional por distintos festivales y por qué no afuera del país.

Apta para todo público

"Al servicio de la comunidad" es una obra apta para todo público que aborda parte de nuestra historia con la intención de involucrar a los espectadores acerca de los intereses políticos y sociales que atravesaba nuestro país en 1910, como así también de los derechos y obligaciones que tenían los ciudadanos.

Piezas fundamentales

Además de nombrar a los actores, el director Marcos Gómez se encargó de nombrar uno por uno al resto de los colaboradores del montaje: Daniel Adán (herrero), Mauro Ponte (músico y carpintero), Malena Corte (vestuario), Marcos Marchegiani (música), Claudia Pappalardo (maquillaje) y Renzo Luna Chima (fotógrafo).