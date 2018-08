Las duras palabras de Luciana Salazar contra Martín Redrado

Luciana Salazar hizo una fuerte declaración contra Martín Redrado en las redes sociales.

Una seguidora de la mamá de Matilda, que nació el año pasado, le advirtió que su exnovio aún le pone likes, pese a que hace poco se conoció que está iniciando un romance con la empresaria Lulú Sanguinetti. Y Luciana reaccionó.

"Es muy enfermo (encima separados) por eso no dejo más que vea a mí hija. Por que no quiero que mi hija tenga una imagen así de un hombre que juega con las mujeres". En el final del mensaje, lo vinculó con magia negra: "Me hace brujerías. Lo descubrí en su casa el domingo pasado. Es un tipo oscuro", escribió en su cuenta de Twitter.

Es muy enfermo ( encima separados) por eso no dejo mas que vea a mi hija. Por q no quiero que mi hija tenga una imagen asi de un hombre q juega con las mujeres y por que me hace brujerias que lo descubri en su casa el domingo pasado. Es un tipo oscuro https://t.co/yihlcefunT — luciana salazar (@lulipop07) 24 de agosto de 2018

Cuando salieron los rumores de un amorío con Lulú, el economista hizo un descargo en Twitter: "Frente a rumores que circulan en algunos medios, deseo aclarar que no estoy de novio con nadie. Conozco a esta persona con la que me vinculan sentimentalmente, pero no es mi novia".

Poniendo likes sobre mi cuando esta con otra persona. Siempre estos manejos https://t.co/mQ2Yg23yAS — luciana salazar (@lulipop07) 24 de agosto de 2018

Pero Luciana ya no cree en sus palabras. (TN y La Nueva.)