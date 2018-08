Agustín Rossi en La Pampa: "Estamos cada vez peor por culpa de las decisiones de Macri"

El jefe del bloque de Diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, mantuvo un encuentro con el vicegobernador pampeano, Mariano Fernández, en Santa Rosa y advirtió que el país está "cada vez peor por culpa de las decisiones de Mauricio Macri.

"Estamos cada vez peor por culpa de las decisiones de Mauricio Macri", apuntó Rossi al analizar la realidad económica y social de Argentina, al tiempo que afirmó "fueron sus propias decisiones las que nos trajeron a esta angustia con la que vivimos: el sueldo no alcanza, la inflación es alta y es difícil proyectar".

Asimismo, explicó que "hay otro camino" como así también es necesario "un gobierno para muchos, no para ricos".

"Los objetivos económicos del proyecto político de Macri no son sustentables, no son financiables y no son moralmente defendibles", señaló, tras criticar el recorte en el Fondo Federal Solidario.

Además, señaló: "Macri exige un pacto para el ajuste. Yo elijo un frente ciudadano para la producción nacional y el empleo argentino. Nosotros queremos recuperar un gobierno que se ponga del lado de quienes todos los días luchan para salir adelante". (NA y La Nueva.)