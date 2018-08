Fue a la cárcel con una identidad falsa y visitó al hombre que intentó matarla

Con una identidad falsa, una mujer visitó en una cárcel de Santiago del Estero al hombre que intentó matarla.

Se trata de Romina Taiguán, quien estuvo internada tras el ataque de su expareja Rubén Alberto Giménez.

El hombre la apuñaló cinco veces en la ciudad de Campo Gallo, provincia de Santiago del Estero.

Este miércoles, la mujer se dirigió al Centro Único de Detenidos, donde está preso Giménez.

Según publicó Diario Panorama, los efectivos la notaron nerviosa, se acercaron a ella y le pidieron que se identificara. Entonces se presentó como la esposa de Giménez.

En ese momento los agentes entendieron de quién se trataba y le preguntaron si la fiscalía estaba al tanto de su presencia en el predio. Taiguán les explicó que nadie estaba al tanto de visita y detalló que al ingresar se presentó como prima del interno para evitar el control.

Los policías le pidieron que se retirara por razones de seguridad.

Qué dijo la madre

"Le había dicho a Romina que no vaya para ahí, pero igual ingresó a ese lugar con una hermana de este hombre. Él había pedido ver a sus hijos por eso es que fueron para Santiago, pero no me imaginaba esta situación, no sabía nada", dijo a Diario Panorama la mamá de la víctima.

Y agregó: "No puede ser que mi hija haya tenido contacto con ese hombre que intentó matarla. A ella le están lavando la cabeza mientras que pido justicia. A mi hija intentaron asesinarla mientras los familiares de Giménez le piden a Romina que no haga la denuncia".

La mujer contó que su hija "está constantemente pensando por qué su expareja intentó matarla, piensa en eso toda la hora y necesita asistencia".