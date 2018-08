Se pone en marcha en Junín el 39º Provincial de Cadetes

El cuarto campeonato Provincial de básquetbol del año, en la rama masculina, se pondrá en marcha es tarde, cuando comience a disputarse el de Cadetes en Junín.

La selección bahiense emprendió viaje en los primeros minutos de hoy y debutará luego a las 18, ante Mar del Plata, en cancha de Argentino y por el cotejo interzonal.

Bahía integrará la zona B, junto a Zárate-Campana y Chivilcoy. Mientras que en la A estarán, además del local, Mar del Plata y La Plata.

Los dos mejores de cada zona disputarán las semifinales, previstas para el sábado. El domingo, en tanto, se jugará la final.

Pese a acceder sin mayores dificultades al certamen, tras obtener por 105-59 -en la ida- y 118-40 -en la vuelta- el Zonal ante Punta Alta, la camada no registra buenos antecedentes.

Fue quinta en el Provincial U15 de Chivilcoy en 2016, con récord 2-3: victorias sobre La Plata (69-43) y el local (62-53); y derrotas con Olavarría (60-46), el campeón Junín (64-57) y Zárate-Campana (73-68).

Y también terminó en la quinta colocación siendo Preinfantiles en el Provincial de Tres Arroyos, con solo una victoria (78-55 al local) y cuatro caídas: 60-52 con Zárate-Campana, 56-55 ante Esteban Echeverría, 62-54 con Chivilcoy y 69-66 ante Mar del Plata.

Selección U17 de Bahía Blanca

4 - Felipe Mandolesi (alero, Leandro N. Alem)

5 - Martín Fagotti (alero, Bahiense del Norte)

6 - Emanuel Fernández (base, Bahiense del Norte)

7 - Gerónimo Rausch (centro, Argentino)

8 - Emmanuel Kloster (escolta, Pacífico)

9 - Patricio Zapata (base, Leandro N. Alem)

10 - Pedro Rossi (escolta, Bahiense del Norte)

11 - Santiago Loos (alero, Leandro N. Alem)

12 - Bautista Ott (centro, Bahiense del Norte)

13 - Iván Gómez Lepez (escolta, Bahiense del Norte)

14 - Mateo Murphy (alero, Leandro N. Alem)

15 - Marcos Diel (alero, Olimpo)

DT Mario Errazu

AT Mauro Richotti

AT Lisandro De Tomasi

Programa de partidos

Fecha 1 – Hoy

18:00 - Mar del Plata vs Bahía Blanca (en Argentino)

18:00 – Chivilcoy vs Zárate-Campana (9 de Julio)

20:00 - Junín vs La Plata (Argentino)

Fecha 2 – Mañana

10:00 - Junín vs Mar del Plata (Argentino)

10:00 - Zárate-Campana vs Bahía Blanca (9 de Julio)

10:00 – Chivilcoy vs La Plata (Sarmiento)

Fecha 3 – Mañana

18:00 – La Plata vs Mar del Plata (Argentino)

18:00 – Chivilcoy vs Bahía Blanca (9 de Julio)

20:00 – Junín vs Zárate-Campana (Argentino)

Fecha 4 – Sábado

11:00 – Partido por el 5º puesto (9 de Julio)

18:00 – Semifinal 1 (Argentino)

20:00 – Semifinal 2 (Argentino)

Fecha 5 – Domingo

10:00 – Partido por el 3º puesto (Argentino)

12:00 – Final (Argentino)