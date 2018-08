Provincial U17: Bahía debutó con un buen triunfo ante Mar del Plata

Con un triunfo comenzó a desandar el camino la selección de Bahía Blanca, en el 39º Provincial de Cadetes que se disputa desde hoy y hasta el domingo en Junín.

El combinado de nuestro medio venció a Mar del Plata, por 100 a 79, en el cotejo interzonal disputado en cancha de Argentino.

En Bahía anotaron los 12 jugadores del plantel y hubo 5, que terminaron con doble dígito: Iván Gómez Lepez (17 puntos, con 4-5 en triples), Gerónimo Rausch (16), Pedro Rossi (16), Santiago Loos (15) y Emanuel Kloster (10).

Mirá todas las estadísticas del juego

Mañana, el combinado dirigido por Mario Errazu, tendrá doble programación: ante Zárate-Campana (a las 10, en cancha de 9 de Julio) y frente a Chivilcoy (a las 18, también en 9 de Julio).

Cabe destacar que los 2 primeros de cada zona, avanzarán a semifinales del sábado y los terceros jugarán por el 5º puesto.

El domingo, en tanto, se definirá al campeón y quien completará el podio.

Selección U17 de Bahía Blanca

4 - Felipe Mandolesi (alero, Leandro N. Alem)

5 - Martín Fagotti (alero, Bahiense del Norte)

6 - Emanuel Fernández (base, Bahiense del Norte)

7 - Gerónimo Rausch (centro, Argentino)

8 - Emmanuel Kloster (escolta, Pacífico)

9 - Patricio Zapata (base, Leandro N. Alem)

10 - Pedro Rossi (escolta, Bahiense del Norte)

11 - Santiago Loos (alero, Leandro N. Alem)

12 - Bautista Ott (centro, Bahiense del Norte)

13 - Iván Gómez Lepez (escolta, Bahiense del Norte)

14 - Mateo Murphy (alero, Leandro N. Alem)

15 - Marcos Diel (alero, Olimpo)

DT Mario Errazu

AT Mauro Richotti

AT Lisandro De Tomasi

Programa de partidos

Fecha 2 – Viernes

10:00 - Junín vs Mar del Plata (Argentino)

10:00 - Zárate-Campana vs Bahía Blanca (9 de Julio)

10:00 – Chivilcoy vs La Plata (Sarmiento)

Fecha 3 – Viernes

18:00 – La Plata vs Mar del Plata (Argentino)

18:00 – Chivilcoy vs Bahía Blanca (9 de Julio)

20:00 – Junín vs Zárate-Campana (Argentino)

Fecha 4 – Sábado

11:00 – Partido por el 5º puesto (9 de Julio)

18:00 – Semifinal 1 (Argentino)

20:00 – Semifinal 2 (Argentino)

Fecha 5 – Domingo

10:00 – Partido por el 3º puesto (Argentino)

12:00 – Final (Argentino)