Integrante del dúo Los Mosquitos denuncia que IOMA no le cubre un tratamiento

Gerardo Gutiérrez, integrante del dúo Los Mosquitos, grabó un video en el que denuncia que IOMA no le cubre un tratamiento.

"Tengo 55 años y en el 2012 me descubrieron un anticuerpo autoinmune que me come glóbulos rojos. Los médicos me recetan una droga que se llama rituximab y, oh sorpresa, el IOMA central La Plata no me lo reconoce", cuenta en el video.

"Digo 'oh sorpresa' porque en el año 2012 ellos mismos me otorgaron el tratamiento. Además quiero decirles que el auditor que deniega el tratamiento ni siquiera lo firma. Escudándose en ese anonimato para hacer lo que quiere con la gente. Un verdadero cobarde", señala.

"Ayudame a viralizar este video. Un granito de arena más para que se den cuenta que con la salud de la gente no se jode. Gracias", finaliza.