Manu Ginóbili piensa seriamente en su retiro, aseguran en Estados Unidos

El basquetbolista bahiense Emanuel Ginóbili analiza seriamente retirarse y no renovar por San Antonio Spurs en la NBA, según el periodista especializado Adrian Wojnarowski de ESPN.

El especialista indicó que Manu, que el 28 de julio cumplió 41 años, se reunirá con el entrenador Gregg Popovich en los próximos días para definirlo.

"El escolta de San Antonio Spurs, Manu Ginóbili, futuro miembro del Salón de la Fama de la NBA, está considerando seriamente retirarse y planea reunirse con el entrenador Gregg Popovich en los próximos días para discutir su futuro", aseguró.

Story filed to ESPN: No final decision yet, but San Antonio's Manu Ginobili is seriously considering retirement and will meet with coach Gregg Popovich in coming days to discuss future.