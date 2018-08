“Hablé con Messi”, señaló el técnico interino Lionel Scaloni

El entrenador interino de la Selección argentina, Lionel Scaloni, admitió hoy que sería "muy prudente" de su parte pedirle al capitán Lionel Messi que no forme parte de su primera convocatoria post Mundial de Rusia para los amistosos ante Guatemala y Colombia, en Estados Unidos.

"Sería muy prudente de mi parte pedirle a Messi que se quede y que no venga. Muy prudente", respondió, en una conferencia de prensa celebrada este mediodía en el predio de Ezeiza. Minutos antes, el entrenador albiceleste había explicado que la ausencia de la "Pulga" rosarina fue acordada tras una charla telefónica, aunque aclaró que no puede saber "lo que puede suceder a futuro". "Hablé con Messi, es el único tema que voy a tocar puntualmente, pero a partir de esa charla, él no está en esta convocatoria para estos dos partidos. Lo que pueda suceder a futuro no lo hablamos. Todos sabemos lo que representa Messi para nosotros, fue una charla bien, tengo una buena relación y fue en buen término", se limitó a responder Scaloni. Messi fue una de las principales bajas en comparación a la lista mundialista para los amistosos que en septiembre próximo, en Estados Unidos, Argentina enfrentará a Guatemala y Colombia.

El DT destacó que buscarán "inculcar que ningún club del mundo está por encima de Argentina" en su gestión al frente del conjunto albiceleste.

"Hay que inculcarle al jugador que ningún club del mundo está por encima de la Selección argentina, el que lo entienda estará y el que no, mientras estemos nosotros, no estará. Estamos plenamente convencidos de que así será, hay mucha variedad para elegir, entonces convocaremos a los que quieran estar", aseguró.

El técnico prefirió hablar de los jugadores presentes y no de las ausencias.

"Ningún jugador se bajó, nadie me dijo que no quería venir a la Selección argentina, todas las decisiones que tomamos (junto a Pablo Aimar y Martín Tocalli) fueron por el bien de la Selección y por ver qué podemos aportar a la Selección argentina. Tenemos que sumar gente a esta nueva aventura. Tuve charlas con la mayoría de los jugadores, no con todos, y todos me dieron su disponibilidad", afirmó.

En ese sentido, aseguró que la renovación de la lista está enfocada en darle la primera experiencia a un montón de jugadores.

"Los convocados tienen un enorme potencial, están atravesando un buen presente la mayoría y es el momento de convocarlos, más allá de la edad, porque pensamos a futuro, lo que tomamos como referencia es el momento y lo que puedan aportar a lo que queremos jugar", sostuvo. (NA)