A México: el 3x3 le sienta muy bien a los bahienses

Por Mauro Giovannini / mgiovannini@lanueva.com

(nota publicada en la edición impresa)

"Vinimos a ver qué onda (sic), con expectativas bajas para no desilusionarnos. Por suerte se nos pudo dar".

La frase corresponde a Augusto Meneses, estudiante de Educación Física en el Instituto Nº86 de nuestra ciudad, ala-centro de Napostá y uno de los cuatro bahienses que ayer sacaron pasaje a México para representar a la Argentina en el FIBA World Tour, la última etapa del certamen internacional 3x3.

"Nos encontramos con un buen nivel, pero parejo. Fuimos partido a partido, nos tocó una zona complicada y salimos invicto, eso nos dio un impulso grande", añadió Meneses.

Junto a Santiago Quiroga, Franco Ruesga y Valentín Duvanced, representaron a la Federación del Deporte Universitario Argentino.

"Fue un torneo muy lindo, con equipos competitivos y tres de Bahía (ver aparte). Estamos muy contentos por el logro. Olavarría había sido el partido más duro de la primera fase, lo ganamos en suplementario, así que se nos hizo un partido más fácil en la final, porque lo llevamos mejor. Ahora no sé con qué nos encontraremos en México, pero iremos con la mejor, con expectativas y a dejar todo para tratar de conseguir algún premio", contó Ruesga, base de Olimpo y también alumno del ISFD Nº86.

FeDUA terminó invicto, superando en la fase de grupos a Chajarí (19-13), Olavarría (17-15), La Matanza (21-16) y Puerto Madryn (13-11). En cuartos de final eliminaron a Bahía Blanca (22-18), en semifinales a Monte Hermoso (21-19) y en la final volvieron a derrotar a Olavarría: 19-18 con 8 puntos de Ruesga, 8 de Quiroga y 3 de Meneses.

"No me imaginaba todo esto si me preguntabas a principio de año, empezando desde el Final Four con mi club (NdeR: Estrella, en el Provincial), lo de Brasil (medalla de plata en los Juegos Panamericanos Universitarios), ahora México... Es algo increíble y muy lindo de vivir. Conocer lugares, gente del deporte que amás, es algo impagable", agregó Quiroga, cerca de recibirse de profesor de Educación Física.

La consagración les permitirá jugar con la responsabilidad de representar al país en el DF mexicano, entre el 8 y el 9 de septiembre.

"Cuando los chicos me hablaron en Bahía, pensé que venía a Buenos Aires con jugadores muy importantes de Liga o TNA y que no teníamos muchas posibilidades de ganar. Pero cuando llegamos y jugamos la fase de grupo, tuve otra mirada porque pensé que éramos posibles candidatos. Hoy (por ayer) estuvimos muy bien y concentrados, sabíamos que teníamos posibilidades de ganar. Por suerte los chicos estuvieron en un nivel muy alto; yo no jugué los playoffs, pero igual lo disfruté mucho... Y ahora, a México", sostuvo Duvanced, quien cursa su último año de la secundaria.

A buscar el pasaporte.

Hubo tres equipos bahienses y otro con caras conocidas

Bahía Blanca. Los que ganaron en nuestra ciudad, en el torneo desarrollado en Villa Mitre, fueron Juan Cruz Reschini, Mauricio González, el necochense Carlos Fraga y el puntaltense Gastón Chaves.

Monte Hermoso. Cuando el Tour CABB pasó por la playa, salieron vencedores Javier Musumeci, Federico Radavero, Stéfano Barba y Sebastián Dodero.

Tres Arroyos. Estuvo compuesto por Juan Segundo Menna (Leandro N. Alem) , Juan Pedro Hollender y Agustín Pedro (ambos de Olimpo).

Del 2007 al sueño de Fausto Ruesga y Marini

En 2007, FIBA propuso de forma oficial al Comité Olímpico Internacional añadir el básquet 3x3 a los Juegos Olímpicos de la Juventud del año 2010 en Singapur, lo que terminó siendo el primer evento oficial en la historia del particular formato.

Argentina fue con Carlos Gavilán, Tomás Zanzottera, Juan Rossi y Martín Massone y terminó 7ª (récord 5-2).

Cuatro años más tarde, en Nanjing 2014, la Selección (registro 10-3), integrada por el bahiense Rodrigo Gerhardt, se trajo la medalla de plata: derrota en semifinales ante Francia (16-14) y luego victoria sobre Rusia (17-14). Michel Divoy, Juan Pablo Lugrin y José Vildoza completaron el plantel.

Una década después de aquel primer paso, el 9 de junio del año pasado, el COI anunció una decisión fundamental para la expansión de la competencia: incluyó el 3x3 al programa de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Allí coincidirán, por primera vez, el básquetbol convencional y el 3x3.

No obstante, como paso previo, en 47 días comenzarán los JJOO de la Juventud Buenos Aires 2018 y la preselección nacional tiene -por el momento- dos bahienses: Juan Cruz Marini (escolta de Pacífico) y Fausto Ruesga (alero de Olimpo).

Ambos concentraron en el CeNARD la semana pasada y aspiran a competir en el Parque Urbano con la camiseta argentina.