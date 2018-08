“El objetivo es que los chicos se vayan mejor de lo que vinieron”, dijo el DT del Sub 15 de la Liga del Sur

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

“Cada vez que tenemos la posibilidad de hacer una charla grupal le refrescamos que están en un lugar de privilegio y que se encuentran representando a más de 200 chicos que se quedaron afuera, entonces, el esfuerzo que ellos tienen que hacer es superior".

De esa manera, el entrenador Juan Pablo Mangaro graficó lo que significa ser parte del seleccionado Sub 15 de la Liga del Sur que, en su caso, tiene por añadidura el rol de formador.

El combinado de nuestro medio debutará en el Torneo Nacional de la categoría el miércoles, ante su par de Coronel Dorrego, por la primera fecha del Grupo A de la Federación Sur.

"Me encontré con un buen grupo, que es lo que nosotros queríamos. Además de armar un buen plantel, que ellos se sientan partícipes de la esta Selección", entendió el DT, que estará secundado por Juan Ignacio Pérez (ayudante de campo) y José Piedra Buena (preparador físico).

La Liga compartirá su zona con Tres Arroyos, Villarino y los dorreguenses. Tras medirse todos contra todos a dos ruedas, el primero y el segundo avanzarán a la siguiente instancia.

"A nosotros nos gusta jugar 4-3-3 o 4-3-1-2; los jugadores los elegimos un poco en base a eso. Pero el equipo lo terminan resolviendo los jugadores, en la medida que ellos se sientan cómodos en cuanto a lo que nosotros le propongamos. Si queremos jugar de una manera y ellos no la asimilan o no están cómodos, no vamos a tener inconvenientes en cambiarlo. Todos los chicos cuentan con buena técnica y tenemos un plantel con muy buena altura", explicó el exarquero.

Pese a la competencia que se avecina, por tratarse de una categoría formativa, las metas no son sólo deportivas.

"Nuestro objetivo es tratar de que los chicos se vayan mejor de lo que vinieron. No es fácil, porque cada jugador está en un período personal distinto, pero están poniendo mucha voluntad. A los que vemos que hay cosas que corregirles, tratamos de decírselo para que lo hagan. Obviamente que eso lleva tiempo, pero lo importante es que ellos tienen mucha predisposición, eso hará que de a poquito el equipo se vaya conformando.", apuntó Manga.

Y desde lo futbolístico señaló que por ser esta Liga una de las más competitivas de la provincia, el objetivo es clasificar.

"De por sí, el hecho de representar a esta Liga nos obliga a eso. Pero trataremos de ir partido a partido, sin generarnos falsas expectativas; ningún partido es fácil", cerró.

“El primer partido es el más difícil”

El Seleccionado local, que cuenta con una nómina de 32 jugadores (ver aparte), hará su estreno el miércoles ante Coronel Dorrego, como visitante, desde las 19.

"En líneas generales llegamos bien; nos faltó hacer un poco más de fútbol esta última semana. Teníamos programados algunos amistosos, pero no pudimos hacerlos por la lluvia. Igual estamos conformes con lo que vienen haciendo los chicos. Obviamente -dijo Manganaro- que uno siempre quiere un poquito más”.

—¿El debut suele ser complicado por todo lo que eso conlleva?

—Sí, me parece que el primer partido es el más difícil, por la ansiedad que tienen los chicos de que llegue el debut. De saber a quien le va a tocar jugar, a quien ir al banco; en el medio está la desazón de aquellos que no les toque estar citados.

"Son un cúmulo de situaciones -agregó- que ellos viven, pero estará en nosotros ir dándole participación a todos en la medida que se lo ganen. Uno fue chico y también vivió esa ansiedad de querer estar y jugar. Y es una realidad que, en su mayoría, estos son chicos que casi todos son titulares en sus equipos, entonces, a veces el golpe es más duro".

Luego del debut, el seleccionado recibirá a Tres Arroyos y volverá a jugar afuera ante Villarino, cerrando la primera rueda.

Los 32 elegidos:

-Arqueros: Valentín Valdez (La Armonía); Santino Capurso (Comercial); Nicolás Podprullenko (Olimpo); y Arturo Fieg (Liniers).

-Defensores: Tobías Arevalo Rech (Olimpo); Gianluca Falcioni (Liniers); Samir Dag (Villa Mitre); Santiago Somovilla (Olimpo); Juan Ignacio Pedreyra (Olimpo); Joaquín Salas (Sansinena); Gino Minghetti (Liniers); e Ignacio Blanco Cingolani (Villa Mitre).

-Volantes: Nicolás Núñez (Villa Mitre); Santiago Álvarez Amespil (Liniers); Genaro Pereyra (Comercial); Valentino Valeri (Liniers); Santiago Melinger (Olimpo); Kevina Tormann (Bella Vista); Iván Martínez (Tiro Federal); Ramiro Verón (Sporting); Federico Sgreccia Lobato (Bella Vista); Thiago Angulo (Sporting); Patricio Russman (Villa Mitre) y Baltasar Gallego (Liniers).

-Delanteros: Lautaro Castro (Villa Mitre); Benjamín Rossomando (La Armonía); Bruno Devolder (San Francisco); Ignacio Barzola (Olimpo); Joaquín Castro (Liniers); Nicolás Sosa (Bella Vista); Nicolás Haring (Bella Vista); y Ariel Montero (Villa Mitre).

El Fixture

Fecha 1

-Coronel Dorrego-Liga del Sur

-Tres Arroyos-Villarino

Fecha 2

-Liga del Sur - Tres Arroyos

-Villarino-Coronel Dorrego

Fecha 3

-Villarino-Liga del Sur

-Tres Arroyos-Coronel Dorrego

Fecha 4

-Liga del Sur - Vilarino

-Coronel Dorrego-Tres Arroyos

Fecha 5

-Tres Arroyos-Liga del Sur

-Coronel Dorrego-Villarino

Fecha 6

-Liga del Sur - Coronel Dorrego

-Villarino-Tres Arroyos