Junto al Sindicato de Petroquímicos,  el pibe de barrio tiene Sueños Dorados

Con la fuerza y la iniciativa permanente que caracteriza al Sindicato de Personal de Industrias Químicas, Petroquímicas y Afines de Bahía Blanca dos grandes eventos se realizarán en nuestra ciudad.

Los movimientos son permanentes, días de intensos preparativos, trabajadores y trabajadoras petroquímicos que van hasta General Cerri y también al predio de avenida Colón y Teniente Farías a preparar y poner en condiciones los lugares, otros que mueven herramientas, escaleras y de un lugar a otro para que sin sorpresas esté todo listo y en condiciones.

El bado 25 del corriente mes se realizará un gran evento de Boxeo en avenida Colón y Teniente Farías y un día después, el 26, los esperados festejos del Día del Niño SPIQPyA 2018 en el otro predio recreativo de General Cerri.

La promoción del deporte y su realización utilizando nuestras instalaciones y con un gran esfuerzo de nuestros afiliados, es la base con la que nos lanzamos y trabajamos este todas las iniciativas y estos eventos.



Un Sueño Dorado

Organizado por el SPIQPyA y producido por Sueños Dorados se realizará el próximo bado, a partir de las 21, en el predio SPIQPyA de Colón y Teniente Farías un gran evento de boxeo que combina cuatro peleas profesionales con otras dos amateur.

Enrique Maro, afiliado al SPIQPyA y responsable de Sueños Dorados, se refirió a las características del evento.

“Creo que va a ser algo muy bueno porque nos vamos a reencontrar con el “Chinchu” Pachado que va a ser su tercer pelea en Bahía Blanca y viene de un combate en Buenos Aires, antes de su partida a Estados Unidos. Viene a ser su tercer combate después de haber peleado en Texas, hay mucha ansiedad para ver como es el reencuentro con el “Chinchu”", sostuvo el dirigente.

"También vamos a tener en la misma velada el invicto Gerardo Vergara que va a ser su séptima pelea en la ciudad y viene invicto. Eso va a ser muy atrayente ya que se está animando a pelear a 6 round y dejar los 4 round", agregó.

El titular de Sueños Dorados contó que en la vecina ciudad de General Cerri también se desarrollará el segundo combate profesional de Matías El Carnicero Guenemil,.

"Ahí estaremos cerrando con tres combates de nuestra ciudad y eso es lo que se pretendía en Bahía Blanca. En forma profesional tenemos el plato fuerte de la noche con una pelea de un ex campeón del mundo que no es poca cosa, el nigeriano, Oranrewaju. Para mí va a ser una velada más que atrayente.

Después en forma amateur tenemos un proyecto importantísimo, Alan El Brillante Funes que peleará con un chico de Chacabuco, Alan ya tiene 33 peleas amateur, un chico de 19 años que es una promesa importantísima", detalló el dirigente.

"Estará también Camila Ruiz, que también representa al SPIQPyA, con 60 kilogramios, que será su décimacuarta pelea en forma amateur. en Bahía Blanca se está cosechando lo que se sembró, poder ver en nuestra ciudad púgiles bahienses, es un orgullo", sostuvo.

Maro resaltó que "se tendra un evento de calidad, con púgiles que están a la altura de esto".

"Rescato muchísimo la importancia del apoyo del SPIQPYA, no sólo en el boxeo, me gusta mucho el deporte y veo que el gremio está involucrado, no sólo en el boxeo sino en muchísimos deportes en los que los afiliados están participando. Creo que es un aporte importantísimo a la sociedad, más aún con una política nacional, donde no se apoya al deporte, entonces es muy difícil que los deportistas crezcan si no tienen un apoyo como lo da el gremio", expresó Maro.



"Soy muy agradecido a Julio Leguizamón y a su equipo de trabajo porque hace que el deporte crezca, ojalá puedan aparecer muchos sindicatos como este, que valoren al deporte, porque es de la única forma que los chicos puedan realmente dar sus frutos, y el deporte es una herramienta que saca a los chicos de la calle. Los saca con el futbol, con el boxeo, con el básquet, y lamentablemente no hay herramientas porque se necesita una fuerza grande para poder solventar el crecimiento deportivo de los chicos. Este gremio es fuerte en apoyar a los chicos y yo lo valoro mucho", opinó.

Al mismo tiempo, Maro sostuvo que "como afiliado lo he dicho siempre me siento muy cómodo con Julio Leguizamón como Secretario General, con su equipo de trabajo porque no sólo crecimos como compañeros, se creció mucho como institución y se han hecho muchas cosas".

"Tenemos una esquina hermosa en Colon y Teniente Farías, a la cual entré después de unos meses y me encuentro con cosas nuevas y eso me da orgullo de ser parte de ese equipo. Las cabañas en Villa Ventana, el predio mejorado, mejores condiciones de trabajo, eso lo apreciamos día a día, nos sentimos respaldados y eso es bueno para el trabajador y no abunda. Es bueno tener un equipo atrás que te respalda y ver que se crece como institución, me siento muy cómodo y muy agradecido por lo que hacen por los compañeros, por el deporte y por lo social. Ojalá que haya Leguizamón para rato y de eso van a seguir viniendo los éxitos", cerró.

*********

El siempre tan esperado Día del Niño, en esta ocasión se viene renovado



Por SPIQPyA



Esperado por las familias de los Petroquímicos, llega la fecha del festejo del Día del Niño del sindicato del Personal de Industrias Químicas, Petroquímicas y Afines, que como todo, lo que hace tiene el objetivo de unir y fortalecer cada vez más. a los trabajadores y trabajadoras

"El festejo del Día del Niño en este año será grandioso ya que contaremos con una jornada para toda la familia como siempre lo hacemos, con la diferencia que este año tendremos un mini parque de diversiones, con juegos kermés, regalos, copos de azúcar, pochoclos, cubanitos y, además de los panchos para los chicos, vamos a tener chocolate preparado por el V Cuerpo del Ejército", detalló Sandra Ponce, una de las responsable de la organización del evento, que todos los años tanta expectativa genera.

"Los profesores animarán la jornada con los juegos de siempre, habrá también globología, pintura, plaza blanda para los bebes de la familia, inflables, golosinas, superhéroes y mucha, muchísima diversión", agregó la dirigente.

Ponce desea que los chicos puedan disfrutar de una mangnifica jornada.

“La verdad es que esperamos que el día nos acompañe, porque este fiesta se viene trabajando hace dos meses, preparando este todos los detalles para la familia, para los niños para agasajarlos como lo más preciado que tenemos en la vida", comentó.



Al mismo tiempo, sostuvo que "las expectativa siempre han sido superadas, porque desde hace cinco años cuando que comenzamos con este trabajo de la organización del Día del Niño, empezaron viniendo el primer año cerca de 80 chicos y ya el año pasado fueron 600 chicos acompañado por sus familias. Este año superaremos por lejos esa cantidad ya que la cantidad de tarjetas entregadas y de chicos anotados es superior a eso".

"Las ganas de de que salga todo como lo soñamos son altas, ahora solo resta que nos acompañe el día. Ya está todo en marcha para que las familias de los Petroquímicos lo pasen lindo y se divierta", expresó.

Ponce también señaló que el Sindicato desea "profundamente que pasen un día agradable y que quede en la memoria de los chicos".

"Siempre mencionamos que lindo es, cuando hablas con chicos que ya son más grandes y recuerdan el Día del Niño del sindicato, la Colonia de Verano o los útiles que nos entregaban y todas esas cosas que por ahí la gente y más que nada los chicos le queda en el recuerdo. Nos esforzamos para eso, que sea un día lindo para toda la familia”, cerró la dirigente gremial.