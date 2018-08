Claudio Rodríguez Kiser

Tras dos meses de lucha, con intervención mediante del Ministerio de Trabajo, la refinería Dr. Ricardo Eliçabe volvió a ponerse en marcha.

Con satisfacción, aunque mesurado y atento, Gabriel Matarazzo, secretario general del Sindicato del Petróleo Gas y Biocombustible de Bahía Blanca, aseguró que “se encuentra en funcionamiento las plantas llamadas de Destilación Atmosférica y Vacío y en el transcurso de las semanas lo harán las demás actividades”.

El pasado , un mes después de comprar la refinería, la empresa holandesa Trafigura, había decidio frenar la planta y despedir a unos 200 trabajadores. Finalmente, la semana pasada, la petrolera, la refinería Bahía Blanca SAU y el sindicato acordaron levantar la conciliación obligatoria en el ámbito del procedimiento administrativo ante el Ministerio.

“Se hizo una readecuación en los organigramas que comprenden a los trabajadores para suplir las más de 20 ausencias que se dieron por cuestiones de jubilación y acuerdos sindicales”, señaló Matarazzo.

El dirigente gremial sostuvo que “los compañeros que acordaron con la empresa lo hicieron de manera beneficiosa y voluntaria porque estaban en condiciones de jubilación en su gran mayoría e hicieron acuerdos muy importantes con el apoyo del sindicato. Encontramos la manera de solucionar un conflicto sin que haya perjudicados dentro de nuestros afiliados”.

“La prioridad siempre fue la puesta en marcha de la refinería sin despidos. En eso no íbamos a claudicar. estamos discutiendo detalles, contentos que se logró este paso tan importante, aunque atentos y en guardia porque no es una empresa que nos podamos confiar”, agregó.

La readecuación de los trabajadores fue organizada por la empresa y los delegados.

“Hubo cambios de funciones en algunos trabajadores y también modificaciones de áreas. La prioridad de ellos era que la refinería esté en marcha. Hay que ser claro que las ausencias de los compañeros, en mucho caso de una enorme experiencia, son importantes, aunque fundamentalmente en áreas de mantenimiento, no en áreas de producción. Si bien hubo pérdidas, las estamos supliendo sin generar daños en cuanto a la seguridad de las personas y el medio ambiente”, apuntó.

Sobre las próximas medidas a tomar, Matarazzo dijo que “hay que readecuar la convención colectiva de trabajo que tenemos en vigencia y adaptarlas a estos nuevos tiempos. De todo modos, fue muy importante mantener un esquema o diagrama de turnos para la gente, que asegura capacitación y un mayor descanso, y también el mantenimiento con personal propio y efectivo. Estas eran consignas básicas, elementales e innegociables para nosotros”.

Una vez consumado el regreso de la actividad, el gremialista no ocultó su preocupación por los momentos vividos.

“En más de 30 años de experiencia en el área sindical, es la primera vez que veo que una empresa petrolera, aunque no lo es, por una cuestión comercial, para en forma completa una refinería de petróleo y lo hace al mes de comprarla. Nos encontramos con este gente y por eso tuvimos que tener la mente muy fría”, criticó.

Y agradeció: “En todo momento buscamos el acompañamiento político y lo encontramos en los funcionarios municipales y provinciales. También en el Consejo Deliberante en todos sus bloques y en los medios de comunicación que también mantuvieron la noticia viva y de manera objetiva”.

También reconoció que el sindicato puso su “grano de arena” y “los trabajadores fueron los principales protagonistas en situaciones muy duras. Siempre mantuvieron la calma y la racionalidad en todos los actos”.

“ estamos contentos, porque había muchos jóvenes, con familias y planes de futuro, que se les había caí el mundo. están viendo nuevamente que una fuente de trabajo tan importante como una refinería está funcionando”, añadió.

Por último, Matarazzo hizo un pedido: “más allá de las cuestiones comerciales y financieras, que no nos metemos, vamos a estar tranquilos cuando tengamos empresarios que se dediquen a refinar petróleo y sean los dueños. A pesar de las discusiones que puedan haber también con ellos. Tranfigura se dedica a mover barcos con combustibles y eso nos pone en un alerta permanente”.





