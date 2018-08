La AEFIP apuntó contra el nuevo administrador federal

“La situación de los Empleados de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) es compleja”.

Así lo aseguró Sebastián Más, secretario general de la Asociación de Empleados de Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP), filial Bahía Blanca, quien sostuvo que podrían haber nuevas medidas de fuerza a raíz del congelamiento salarial y los descuentos en el fondo de jerarquización.

“Al margen de un cotexto en general, los trabajadores y los organismos del Estado vienen sufriendo recortes y cambios que no necesariamente van en favor del interés de la población. Nosotros en particular tenemos desde abril la llegada de un administrador federal cuya profesión es la de ingeniero industrial y que no tiene la más mínima experiencia en materia tributaria”, señaló el dirigente gremial.

Las críticas apuntaron contra Leandro Cuccioli, el nuevo administrador federal del organismo.

“De repente nos encontramos con una forma de funcionar el organismo totalmente diferente. Estábamos acostumbrados a administradores federerales que definían un plan de gestión, que planificaban cómo mejorar la recaudación para mejorar el presupuesto del estado nacional y, por supuesto, de las provincias también, que planteaba planes de acción para controlar y recaudar y esta nueva dirigente dentro del organismo no ha hecho nada de eso”.

“(El adminitrador federal) tan solo se limitó a criticar los sistemas informáticos de la AFIP, poniendo gente del sector privado a manejarlo y generando problemas en la seguridad de información que maneja el organismo. Hizo planificaciones de inversiones de estructuras sin tener el presupuesto para pagarla y pretendiendo que seamos los trabajadores los que lo hagan”, agregó.

Más aseguró que “el conflicto gremial que llevamos adelante es justamente porque han decidido bajarnos el salario en la parte que nosotros apropiamos de la recaudación producto del trabajo de nuestros compañeros y el motivo que nos dan para hacerlo es que el administrador federal ha planificado una serie de inversiones en el organismo. Es una situación más compleja de la que venimos teniendo en los últimos años”.

Y añadió: “No están muy clara esas inversiones. No hay un plan de inversiones y u objetivo claro para qué son”.



Al mismo tiempo, el dirigente expresó que el fondo de jerarquización que reclama el gremio genera entre el 50 y 60 por ciento del salario.

“Esto existe en todas las instituciones tributarias del mundo y en nuestro país desde que existe la DGI. Lo cobramos los días 15, una vez que se sabe cuánto es la recaudación anterior, y es un fondo calculado en función de esto y tiene una participación de cada uno de los compañeros en virtud de su calificación que le puso su jefe inmediato de acuerdo a su actuación en los últimos 6 meses. Es una especie de incentivo para mejorar el rendimiento y un reconocimiento. También influye si sos profesional o si tenés mayor antigüedad”, detalló.

Al respecto, indicó que “la baja que nos aplicó el administrador federal mediante disposición es de aproximadamente del 20 por ciento a partir de ahora y del 25 por ciento a partir del . A su vez, nos ofrecen un aumento salarial sobre la parte fija del sueldo pero que es del 18 por ciento y no llega a cubrir ni por asomo lo que nos sacan de ese fondo. Esto se da en un contexto donde la inflación viene haciendo estragos dentro de los salarios de todos los argentinos”.

Sobre las medidas de fuerza tomadas, Más contó que “la gente viene reaccionando muy contundentemente”.

“Durante el paro del último jeuevs hubo una adhesión superior al 90% en Bahía Blanca. Tengo la expectativa de que se den cuenta que la forma de medir el resultado en el sector público no pueden ser iguales al sector privado”, dijo.

Además mencionó que “el viernes pasado lo tomamos como una jornada de reflexión para el Administrador Federal y (por ) con todas las seccionales del país empezaremos a evaluar, en caso de no haber respuestas positivas, cuales son las siguientes medidas a tomar”.

Finalmente, dio tranquilidad a los trabajadores del organismo asegurando que no habrá despidos en el sector.

“A partir del 2004 logramos que dentro del organismo no haya contratos basuras. Por convenio colectivo hay una pequeña cantidad (2 por ciento) de trabajadores a plazo fijo, que pueden ser por 6 meses, pero el resto está en planta permanente, por lo cual no va a haber despidos. Además, el organismo viene sufriendo una baja vegetativa de sus trabajadores y tenemos la necesidad de ingreso de personal. Este año perdimos cerca de un 5 por ciento del personal”, expresó.

Y cerró con una clara muestra de incertidumbre en cuanto a la solución del conflicto: “la solución es esperada en lo inmediato, aunque no sabría decirte cuándo será. Hay respeto entre las partes, aunque el diálogo solamente llega hasta su explicación, porque no aceptan nuestros pedidos”.