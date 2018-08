Contrató a una agencia de citas, no encontró pareja y pidió que la indemnicen

Una mujer inglesa le ganó un juicio a la agencia de citas Seventhy Thirty por no encontrar a su hombre ideal.

Se trata de Tereza Burki, de 47 años, quien se divorció y quiso volver a apostar por el amor: pagó 12.600 libras esterlinas por una "membresía exclusiva".

Tereza buscaba un "hombre sofisticado" que trabajase en la industria financiera, con un "estilo de vida de rico" y "dispuesto a viajar internacionalmente".

Después de varios meses, la mujer no encontró a ninguna persona que respondiera a su búsqueda. Entonces pidió que le devuelvan el dinero gastado y que le den un extra por los daños y perjuicios que le generó la situación.

La Justicia determinó que la empresa deberá pagarle 14 mil euros a la mujer.

El fallo explica que como los requisitos de la mujer no eran modestos, la agencia engañó a Tereza al asegurarle que había un "número sustancial" de candidatos que cumplían esas características.

La fundadora y directora de Seventy Thirty se defendió aclarando que la empresa nunca aseguró tener una gran cantidad de posibles candidatos: "Somos una agencia exclusiva, no un servicio de citas en línea de mercado masivo. No vamos a tener miles de miembros porque simplemente no hay miles de usuarios ". (TN y La Nueva.)