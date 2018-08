Lionel Messi no será candidato a mejor jugador en Europa

La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol​ (UEFA) compartió hoy quiénes son los tres candidatos a quedarse con el premio al mejor futbolista del año en Europa y la gran sorpresa es la ausencia del astro argentino Lionel Messi.

El premio se entregará en Mónaco el próximo 30 de agosto y os nominados son el portugués Cristiano Ronaldo; el croata Luca Modric; y el egipcio Mohamed Salah.

El premio que otorga la UEFA desde 2011 Messi lo ganó en dos oportunidades, otras tres veces fue segundo y en 2014 y 2016 no estuvo entre los tres finalistas.

🏅 #UEFAawards shortlist is here! 🏅



🙋‍♂️Men's Player of the Year 🙋‍♂️@lukamodric10 🗳️@Cristiano 🗳️@MoSalah 🗳️



Who will win in Monaco on August 30? https://t.co/DeivvW4dOq pic.twitter.com/YhcjsePZSc